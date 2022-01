Forza Street : les serveurs vont prochainement fermer

Electric Square annonce que le jeu de course free-to-play dans l'univers de Forza ne sera pas plus jouable au printemps prochain.

Loin d’être un franc succès sur PC et mobiles, la refonte de Miami Street en Forza Street approche doucement mais sûrement de la fin (les microtransactions sont annulées et des remboursements automatiques sont possibles pour les joueurs qui ont fait des achats ces 30 derniers jours) : “Nous sommes fiers et reconnaissants de la communauté de joueurs que nous avons pu construire avec Forza Street, et nous voulons utiliser ce que nous avons appris sur la construction de nouveaux produits Forza passionnants. Après la fermeture des serveurs, le jeu et ses fonctionnalités ne seront plus accessibles. Les joueurs qui ont encore le jeu installé après cette date verront un écran d’information après le démarrage du jeu et ne pourront plus jouer.”

Forza Street avait été conçu pour être une expérience évolutive. Il est basé dans un monde de courses de rue a exploré à travers une campagne narrative, des événements hebdomadaires et des événements thématiques à durée limitée qui donnent aux joueurs l’occasion d’agrandir leur collection de voitures.

Une ultime mise à jour pour Forza Street

Si les serveurs de Forza Street seront officiellement fermés d’ici quelques mois, le studio britannique Electric Square a lancé une ultime mise à jour pour Forza Street composé d’une nouvelle voiture inédite, de 12 semaines de Spotlight++ présentant des voitures rares et épiques, d’une recharge d’énergie plus rapide, d’un stockage d’énergie plus important, de temps d’attente réduits pour les expositions de voitures et de prix réduits sur la grande majorité des articles achetés avec la monnaie du jeu.