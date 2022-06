Forza Motorsport : le spectacle next-gen de la course automobile

Pensé pour l’immersion, Forza Motorsport sera plus dynamique que jamais.

Chris Esaki, directeur créatif chez Turn 10 Studios, présente Forza Motorsport comme étant le jeu de course le plus abouti techniquement jamais créé : “La précision de la physique, la beauté des voitures et des tracés, l’évolution de l’horaire de la journée, les dégâts avancés des véhicules et le Ray Tracing en temps réel participent à un véritable saut générationnel en termes d’immersion. Notre système d’évolution dynamique de l’heure de la journée est fondamental, il donne vie à nos circuits grâce à de nombreux détails et, comme la météo, il sera disponible sur tous les tracés. Le changement d’horaire modifie la température ambiante, qui à son tour a un impact sur la température du revêtement des tracés. Cette dernière affectera l’adhérence de votre voiture, comme l’usure de vos pneus. Ces nouveaux détails ajouteront de la profondeur, de l’enjeu et du dynamisme à l’expérience.”

Forza Motorsport va briller avec la next-gen : “L’expérience de conduite pure a été entièrement améliorée pour tirer profit des nouvelles Xbox, ce qui inclut une simulation physique 48 fois plus fidèle. En écoutant vos retours, nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités, comme la gestion du carburant et de l’usure des pneus, plusieurs composés pour ces derniers et un système de modification de véhicules très poussé qui vous permettra de créer la voiture ultime. Toutes ces choses prennent vie au stand, où les matériaux avancés et les ombres s’allient au ray tracing pour afficher les détails incroyables des rubans adhésifs dorés, de l’aluminium anodisé et de la fibre de carbone. Le Ray Tracing fait particulièrement des merveilles sur les moteurs et leurs reflets complexes. Les dégâts des véhicules sont affichés dans les moindres détails, jusqu’à la plus petite égratignure sur votre carrosserie. Vous verrez de quelle direction les dégâts sont venus, la peinture s’effriter sur les bords les plus exposés, l’abrasion des roues et la poussière s’accumulant. Les dégâts font partie de la réalité de la course automobile et ces derniers ont été reproduits fidèlement.”

Les premières voitures annoncées pour Forza Motorsport

2018 – Acura #36 Gradient Racing NSX GT3

2020 – Acura #6 ARX-05 DPi

1958 – Aston Martin DBR1

2017 – Aston Martin Aston Martin Racing V12 Vantage GT3 #7

2018 – Audi #44 R8 LMS GT3

2021 – Audi RS e-tron GT

2017 – BMW #24 BMW Team RLL M6 GTLM

2018 – BMW #1 BMW M Motorsport M8 GTE

2019 – Brabham BT62

2021 – Cadillac #31 Whelen Racing DPi-V.R

1966 – Chaparral #66 Chaparral Cars 2E

1969 – Chevrolet Camaro Super Sport Coupe

2020 – Chevrolet #3 Corvette Racing C8.R

2020 – Chevrolet Corvette Stingray Coupé

1969 – Dodge Charger R/T

2018 – Dodge Challenger SRT Demon

1967 – Eagle-Weslake T1G

1967 – Ferrari #24 Ferrari Spa 330 P4

1966 – Ford #2 GT40 Mk II Le Mans

1969 – Ford Mustang Boss 302

2018 – Formula Drift #64 Nissan 370Z

2020 – Formula Drift #151 Toyota GR Supra

2019 – Ginetta #6 Team LNT Ginetta G60-LT-P1

1967 – Honda RA300

2020 – Koenigsegg Jesko

2018 – Lamborghini #63 Squadra Corse Huracán Super Trofeo Evo

2020 – Lamborghini Huracan EVO

1991 – Mazda #55 Mazda 787B

1966 – McLaren M2B

2019 – McLaren Senna GTR

2018 – Mercedes-AMG GT3

1970 – Mercury Cougar Eliminator

2016 – NIO EP9

2019 – Nissan 370Z Nismo

2020 – Nissan GT-R NISMO (R35)

2017 – Porsche #911 Porsche GT Team 911 RSR

2021 – Porsche 911 GT3

Un trailer pour Forza Motorsport

Forza Motorsport sortira au printemps 2023 sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Il sera également disponible via le Xbox Game Pass dès son lancement.

Du gameplay pour Forza Motorsport

En plus de Maple Valley, d’autres célèbres tracés vont faire leur retour dans Forza Motorsport, comme le Circuit de Spa-Francorchamps et le Laguna Seca Raceway. Le Kyalami Grand Prix Circuit, une piste sud-africaine, et le tout nouveau circuit Hakone au Japon, un circuit de Grand Prix original et à grande vitesse, viendront eux insuffler un vent de fraîcheur et de nouveauté, en plus d’avoir été conçu pour faire ressentir une immersion sans équivalent et les avancées techniques du nouvel opus de la licence Forza développé par le studio américain Turn 10 Studios.