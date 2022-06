Forza Horizon 5 : une extension Hot Wheels pour cet été

Après Forza Horizon 3 et Forza Horizon 4, les Hot Wheels de Mattel débarquent dans Forza Horizon 5.

Mike Brown, directeur créatif au sein du studio Playground Games, annonce que l’extension Hot Wheels pour Forza Horizon 5 laissera découvrir le Horizon Hot Wheels Park dans les nuages surplombant le Mexique : “Explorez un monde ouvert inédit pour profiter de nouvelles expériences de conduite, comme les pistes magnétiques qui défient la gravité, la glace, les canaux ou les rumble tracks. Nous avons également ajouté quatre nouveaux biomes, à savoir le Canyon des Géants, le Chaudron de Glace où la toundra fond au contact de la lave en fusion, les Chutes de la Forêt qui vous entraînent au-dessus de la canopée et de ses chutes d’eau impressionnantes et enfin, l’incroyable Nexus Horizon, où le Festival Horizon est suspendu au beau milieu de pistes Hot Wheels entrelacées. Vous pourrez remplir des missions pour débloquer des événements spéciaux et célébrer l’histoire de Hot Wheels dans une nouvelle campagne Horizon en cinq parties. Pendant votre périple, vous pourrez chercher de nouvelles accolades, des panneaux bonus, des Piñatas à collectionner, des cascades et d’autres événement saisonniers Hot Wheels qui contribueront à faire augmenter votre pourcentage de complétion du jeu.”

Now this is a car from the future. Inspired by a fighter jet and a dragon, the @Hot_Wheels Bad to the Blade is capable of over 230mph and once defied gravity by driving upside down on an inverted track! Sounds like the perfect contender for #FH5HotWheels pic.twitter.com/P98ccpKMt0

— Forza Horizon (@ForzaHorizon) June 14, 2022