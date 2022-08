Fortnite x Dragon Ball : Son Goku, Vegeta, Bulma et Beerus intègrent le Battle Royale d’Epic Games

L'un des plus grands crossovers jamais réalisés par Fortnite est désormais disponible avec la collaboration Dragon Ball.

Le crossover Fortnite x Dragon Ball est officiellement lancé après des semaines de rumeurs, de fuites puis de teasing. Il s’agit de l’une des collaborations les plus ambitieuses de l’histoire du Battle Royale de l’éditeur américain Epic Games. Les skins de Son Goku, Vegeta, Beerus et Bulma ont été ajouté à la boutique de Fortnite, avec des styles alternatifs pour tous, à l’exception de Beerus. Par ailleurs, de nouvelles armes Dragon Ball, des cartes du mode créatif et un système de récompenses gratuit à durée limitée, semblable à un passe de combat, offrent aux joueurs une tonne de choses à voir et à faire dans Fortnite, toutes inspirées de Dragon Ball Super.

Dragon Ball has arrived on the Island! Complete quests in Dragon Ball Adventure Island, use the Kamehameha ability, quickly move around the Island with the Nimbus Cloud (Kintoun) mobility item, and much more. All info: https://t.co/zNWvrzK4I0 pic.twitter.com/CYW8laKjbZ — Fortnite (@FortniteGame) August 16, 2022

Epic Games précise :

Sept ensembles de quêtes seront proposés pour tester votre force, votre agilité, votre concentration et bien d’autres compétences. Pour chaque ensemble d’entraînement accompli, vous obtiendrez une Dragon Ball et votre niveau de puissance augmentera. Cela déverrouille de superbes récompenses comme l’accessoire de dos Dragon Radar, des emotes, des aérosols et des niveaux du passe de combat. Durant chaque partie, des livraisons mises en place par la Capsule Corporation tombent du ciel. Récupérez le Kaméhaméha et envoyez un rayon d’énergie dévastateur vers le moindre adversaire qui croise votre chemin, ou faites appel au nuage magique (Kinto-un) pour survoler l’Île. De plus en plus de capsules font leur apparition à mesure que la tempête se referme, alors gardez l’œil ouvert pour ne pas rater l’occasion de mettre votre puissance à l’épreuve lors d’un duel épique !

Fortnite et les skins Dragon Ball Super

Son Goku : Super Saiyan, Super Saiyan bleu et Ultra instinct

Vegeta : Super Saiyan, Super Saiyan bleu et Super Saiyan bleu (évolué)

Bulma : Blouse de labo

Beerus

Les accessoires de dos, pioches, planeurs et emotes

Bâton magique (Nyoibo) : Un mystérieux bâton confié à Goku par son grand-père Son Gohan

Poisson oracle : Le poisson prophète de Beerus

Carapace de Kamesennin : Portée par Kamesennin en personne

Pioche Bâton magique (Nyoibo) : Un mystérieux bâton confié à Goku par son grand-père Son Gohan

Pioche Bâton de Kamesennin : Utilisé par Kamesennin en personne

Planeur Nuage magique (Kinto-un) : Un mystérieux nimbus confié à Goku par Kamesennin

Planeur Nacelle : Principalement employée pour conquérir les autres planètes

L’emote Accumulation de ki : Montrez votre puissance

L’emote Danse de fusion : Vous n’avez pas oublié la chorégraphie, au moins ?

L’emote Concentration de ki : Montrez votre puissance

Les packs Dragon Ball Super

Le pack Goku et Beerus contient la tenue Goku, l’accessoire de dos Bâton magique (Nyoibo), la pioche Bâton magique (Nyoibo), l’emote Accumulation de ki de Goku, la tenue Beerus, l’accessoire de dos Poisson oracle et l’écran de chargement Libérez votre puissance

Le pack Vegeta et Bulma contient la tenue Vegeta, l’emote Accumulation de ki de Vegeta et la tenue Bulma

Le pack d’équipement de Dragon Ball contient le planeur Nuage magique (Kinto-un), le planeur Nacelle, l’emote Danse de fusion, la pioche Bâton de Kamesennin et l’accessoire de dos Carapace de Kamesennin

Les bonus de Bulma, l’île aventure et tournoi

Trouvez Bulma : Des lingots contre des objets puissants à la maison de Kamesennin, au large des côtes de l’Île principale

Une île inspirée par les lieux emblématiques de l’univers Dragon Ball (disponible le 19 août) : Envolez-vous pour une course d’anneaux sur un nuage magique (Kinto-un) au palais de Dieu, préparez-vous à manger dans la maison de Goku ou encore frottez-vous à une course d’obstacles à traverse la salle de l’esprit et du temps

Tournoi du plus fort (disponible le 18 août) : Une compétition en duo dans le Battle Royale pour tenter de gagner des prix comme l’emote Vegeta fâché, l’icône de bannière Kanji de Goku ou l’aérosol Repas de Beerus

Une sélection d’épisodes de Dragon Ball Super dans Fortnite

Jusqu’au 17 septembre prochain, les fans de la série animée Dragon Ball Super et les joueurs de Fortnite pourront embarquer sur un bateau de croisière virtuelle créé par l’équipe de Vysena Studios afin de regarder des épisodes spécifiques en utilisant des codes d’îles.