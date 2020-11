Fortnite va avoir droit à son abonnement payant

Coïncidant avec l’arrivée de la saison 5 du chapitre 2, l’abonnement Fortnite Crew sera disponible à l’achat depuis la boutique d’objets du jeu ou sur l’écran d’achat du passe de combat dès le 2 décembre prochain pour 11,99 euros par mois. Les membres reçoivent les avantages suivants :

Le tout premier Crew Pack mettra à l’honneur Galaxia, l’Impératrice du Cosmos (avec un style de tenue supplémentaire), accompagnée de sa Pioche lama-licorne cosmique et de l’accessoire de dos Monde fracturé. Avec sa Pioche comme destrier et le monde entier sur son dos, Galaxia est prête à en découdre avec les bambis qui peuplentl a carte de Fortnite, le Battle Royale d’Epic Games.

L’éditeur américain Epic Games précise : “Vous vous demandez sûrement ‘Et si je m’abonne au Fortnite Crew alors que j’ai déjà acheté le passe de combat ?’. Pas d’inquiétude, si vous avez déjà le passe de combat en cours, votre compte sera recrédité de 950 V-Bucks ! Vous vous demandez peut-être également ‘Est-ce que je conserverai le passe de combat à la fin de mon abonnement ?’. Encore une fois, aucune crainte à avoir. Vous garderez le passe de combat même si votre abonnement se termine avant la fin de la saison (…) Vous pourrez résilier l’abonnement à tout moment. Il nous tarde de vous proposer ce nouveau système qui optimisera votre expérience Fortnite dès le lancement de la saison 5, le mois prochain !”

Connectez-vous avec vos amis dans Fortnite comme jamais auparavant : “L’appel vidéo de Houseparty est disponible pour les joueurs de Fortnite sur PS5, PS4 et PC. Les joueurs doivent également avoir un téléphone sous iOS ou Android avec l’application Houseparty. Une fois l’application installée, associez votre compte Houseparty à votre compte Epic Games pour commencer. Si vous associez vos comptes Epic et Houseparty, vous pouvez déverrouiller le revêtement Brume arc-en-ciel en bonus.”

It’s live! Now you can video chat with friends in Fortnite with @Houseparty!

Link your Epic and Houseparty accounts to get started!

Watch the video below for more info. pic.twitter.com/Y9XvDYXovo

— Fortnite (@FortniteGame) November 20, 2020