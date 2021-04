Fortnite va accueillir Aloy de la licence Horizon

Aloy rejoint le Battle Royale de l'éditeur américain Epic Games.

Après Kratos de God of War (Santa Monica Studio), un autre personnage d’une prestigieuse licence de Sony Interactive Entertainment et PlayStation est annoncé dans Fortnite : “Nous sommes heureux qu’Epic Games ait invité Aloy à rejoindre leur jeu ! En tant que chasseuse, rapide et agile, et combattante de renom, nous savons qu’Aloy trouvera sa place dans l’univers du Battle Royale. De plus, Epic a fait un travail exceptionnel avec les objets d’Aloy. Vous retrouverez sa tenue et sa lance, ainsi que l’apparence avec laquelle vous vous êtes familiarisés dans Horizon Zero Dawn. Epic a également ajouté un planeur Oiseau-tempête, une bombonne de flambée et un wrap Shield-Weaver. Vous découvrirez aussi une émote que les fans d’Horizon apprécieront certainement. Un grand merci aux développeurs d’Epic pour avoir rendu cette collaboration possible. Nous avons hâte de voir Aloy prendre part au combat.”

We can’t wait to see you join the hunt as Aloy! 🏹 https://t.co/NdTjr9bZN9 — Guerrilla (@Guerrilla) April 13, 2021

Aloy et le pack Horizon Zero Dawn dans Fortnite

Tous les objets (l’accessoire de dos Bonbonne à flambée, le planeur Étincelle, la pioche Lance d’Aloy, l’emote Cœur Horizon, le revêtement Porteur de bouclier) du pack Horizon Zero Dawn seront disponibles à l’unité dans la boutique d’objets de Fortnite à partir de demain, sachant qu’il comprend également l’écran de chargement Aloy la vigie céleste en guise de bonus. De plus, si vous possédez la tenue d’Aloy et si vous jouez à Fortnite sur PS5, cela déverrouillera le style Aloy chasseuse des glaces, inspiré par la tenue Banuk Ice Hunter d’Horizon Zero Dawn.

Il est possible de récupérer gratuitement le pack Horizon Zero Dawn via la Coupe Aloy (exclusivité PS5 et PS4) : “L’arc est l’arme principale d’Aloy dans Horizon Zero Dawn, et il se trouve précisément qu’il joue un rôle majeur sur l’île au cours de la saison Instinct primitif. Durant cet événement, votre partenaire de duo et vous devrez être la dernière équipe en vie, mais il y a une petite subtilité. Chaque élimination à l’arc vous rapportera des points bonus. Les joueurs pourront participer à 10 parties dans leur région pendant une fenêtre de temps de trois heures.”

Horizon x Tomb Raider : Lara Croft va s’allier avec Aloy pour un mode temporaire

Du 16 avril à 15h au 18 avril à 15h, deux légendes de l’industrie vidéoludique vont leurs forces dans le mode temporaire “L’équipe de choc ! Aloy et Lara”. L’un des joueurs incarne Aloy, tandis que l’autre prend le contrôle de Lara. L’attribution est automatique, et les seules armes disponibles sont l’arc pour Aloy et les pistolets pour Lara.