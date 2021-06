Fortnite : une mise à jour “Épique” pour les graphismes sur PC

L’éditeur américain Epic Games annonce que Fortnite sur PC profitera sous peu de nouveaux effets améliorés (nuages, tempête, simulations de fumée, liquide plus réalistes, explosions, flammes et effets de bleuvage), déjà introduits avec les consoles next-gen, de meilleures fonctionnalités de post-traitement (flou lumineux et les facteurs de flare) ainsi que d’une qualité d’ombre accrue afin d’être prêt pour le nouveau chapitre de la deuxième saison du Battle Royale : “Après la nouvelle mise à jour, une configuration supérieure sera requise pour profiter du paramètre Épique avec des performances optimales. Le paramètre Élevé deviendra l’équivalent de ce qu’était le paramètre Épique avant la mise à jour 17.00, donc votre expérience avec le paramètre Élevé pourrait varier en fonction de votre configuration. Les paramètres Moyen et Faible ainsi que l’alpha du mode performance ne seront pas modifiés.”

When Chapter 2 Season 7 arrives next week, Fortnite on PC will get upgraded visuals on "Epic" settings!

Read more information, including changes to graphics settings overall, in our latest blog post:https://t.co/UsIlqAxZyy

— Fortnite (@FortniteGame) June 3, 2021