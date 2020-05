Fortnite : un milliard de dollars de revenus depuis son lancement sur iOS et Android

Les ventes des microtransactions du Battle Royale d'Epic Games ont explosé sur les smartphones grâce au confinement et au concert du rappeur américain Travis Scott.

En plus d’avoir atteint les 129 millions de téléchargements (six millions de fois en un mois), dont 96,7% rien que via l’App Store, Fortnite est passé de 23,3 millions de dollars dépensés par les joueurs en mars à 44,3 millions de dollars en avril dernier, notamment grâce à la période de confinement à cause de coronavirus, ce qui fait que le BR du studio américain Epic Games a engendré plus d’un milliard de dollars de revenus sur iOS et Android en deux ans :

États-Unis – 51 millions de téléchargements et 632,2 millions de dollars dépensés

Royaume-Uni – 8 millions de téléchargements et 38,2 millions de dollars dépensés

France – 5,7 millions de téléchargements

Suisse – 36,3 millions de dollars dépensés

Le succès de Fornite sur iOS et Android impressionne toujours autant les spécialistes

Alors que les revenus de Fortnite sur les mobiles avaient récemment diminué depuis ses premières heures de gloire, le Battle Royale reste néanmoins l’un des titres les plus performants sur cette plateforme, un exploit impressionnant compte tenu du fait que seuls les revenus de l’App Store ont été suivis jusqu’au mois dernier. A noter que Fortnite a récemment dépassé les 350 millions de joueurs (3,2 milliards d’heures en ligne rien que sur le mois d’avril dernier).

L’App Store représente la majorité des revenus, les joueurs ayant dépensé plus d’un milliard de dollars sur la boutique d’Apple. Toutefois, il convient de rappeler que Fortnite n’a été lancé sur Google Play qu’à la mi-avril, alors qu’il n’était auparavant disponible que via un client natif. La version Google Play du titre a généré jusqu’à présent un montant estimé à 937.000 dollars.

Revivez le concert Fortnite de Travis Scott