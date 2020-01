Pour jouer aux jeux vidéo dans les meilleures conditions, il faut optimiser un certain nombre de paramètres. L'un d'entre eux, pour les FPS tout du moins, est celui du nombre d'images par seconde. Plus il est élevé, meilleure est la fluidité en jeu.

Les joueurs de jeux vidéo, surtout ceux qui jouent sur PC, tentent de faire augmenter le nombre de FPS au maximum. Cela passe par les paramètres du jeu en question, évidemment, mais aussi un certain nombre d’optimisations au niveau de l’OS et dès le choix des composants. Jouer à 60 fps offre une expérience bien plus fluide qu’à 30 fps. Le jeu reste jouable dans ces conditions, mais dans le cas d’un fps, plus ce chiffre est élevé, plus l’ensemble est fluide et c’est là un paramètre extrêmement important dans ce genre de jeux.

Fortnite tourne désormais à 120 fps sur l’iPad Pro

Pour celles et ceux qui jouent sur leur iPad et qui apprécient une bonne partie de Fortnite, sachez que la dernière mise à jour en date du titre de Epic permet de jouer à 120 fps. Une bonne nouvelle donc pour les amateurs du jeu de battle royale. Malheureusement, pour jouer dans de telles conditions, il faudra faire un léger compromis. Un compromis qui ne devrait pas trop gêner les joueurs, surtout ceux à la recherche d’un gain de fluidité de ce genre, mais tout de même.

Si vous acceptez de diminuer un peu la qualité des graphismes

En effet, pour atteindre un tel chiffre, la qualité graphique du jeu a du être diminuée. Ainsi, pour jouer à 120 fps, la qualité des graphismes devra repasser en “medium”. Si pour vous les framerates sont plus importants que les graphismes, alors cette nouveauté est pour vous. Dans le cas contraire, vous pourrez continuer de jouer à 60 fps, comme avant, sans souci. Jouer avec un fps plus élevé offre des avantages certains. NVIDIA avait même pris le temps de préparer une communication très argumentée sur le sujet. Cela ne fera pas fondamentalement de vous un meilleur joueur, sur Fortnite ou autre, mais vous pourriez constater certaines améliorations.