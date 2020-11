Fortnite sur PS5 et Xbox Series X : les améliorations pour les consoles next-gen

Le Battle Royale de l'éditeur américain Epic Games est prêt pour l'arrivée de la nouvelle génération de consoles.

Dès la semaine prochaine, les fans de Fortnite d’Epic Games pourront facilement passer à la next-gen et profiter de nombreux améliorations de taille : “Les versions PS5, Xbox Series X et Xbox Series S ne sont pas simplement des mises à jour de la version actuelle, mais bien de nouvelles versions conçues spécialement pour profiter de la puissance des nouvelles consoles ! Si vous jouez déjà à Fortnite, vous pourrez reprendre votre progression sans la moindre difficulté. Si vous êtes nouveau sur Fortnite, c’est le moment parfait pour vous lancer. Que vous soyez un joueur vétéran ou que vous souhaitiez essayer pour la première fois, vous pourrez télécharger le jeu sur votre console dès le premier jour et profiter d’une expérience Fortnite nouvelle génération.”

Next Gen. Next Week! Learn details on the new versions of the game: https://t.co/67dfhaHhN4#PlayStation5 💙 💚 #XboxSeriesX — Fortnite (@FortniteGame) November 2, 2020

Epic Games détaille l’apport des consoles next-gen de Sony et Microsoft pour Fortnite

Fortnite – version PS5

Résolution 4K à 60fps

Ecran partagé à 60fps

Profitez d’un monde plus dynamique et interactif dans lequel l’herbe et les arbres réagissent aux explosions

Admirez les simulations de fluide améliorées pour la fumée et les liquides et les nouveaux effets pour la tempête et les nuages

Le retour haptique de la DualSense vous donne la sensation de tenir le pistolet-mitrailleur à silencieux ou le fusil de sniper au coup par coup dans vos propres mains. En plus de la compatibilité avec les vibrations classiques, nous avons intégré le retour de force dans les gâchettes pour les armes à distance

Compatible avec les activités de la nouvelle console PlayStation, ce qui signifie que vous pouvez rejoindre directement le salon du Battle Royale avec le mode solo, duo ou section déjà sélectionné. Une fois dans le salon, vous n’avez plus qu’à valider pour entrer dans la file d’attente !

Les performances de chargement ont été améliorées de façon significative. Non seulement cela facilite le chargement des textures, mais cela vous permet aussi de rejoindre vos parties beaucoup plus rapidement

Votre progression et vos objets cosmétiques sont accessibles via votre compte Epic ou votre compte pour PlayStation Network

Bonus : La Pioche du souvenir (Throwback Axe Pickaxe), arme culte du chapitre 1, sera disponible gratuitement pour tout le monde du 4 novembre prochain au 15 janvier 2021

Fortnite – version Xbox Series X

Résolution 4K à 60fps

Ecran partagé à 60fps

Profitez d’un monde plus dynamique et interactif dans lequel l’herbe et les arbres réagissent aux explosions

Admirez les simulations de fluide améliorées pour la fumée et les liquides et les nouveaux effets pour la tempête et les nuages

Les performances de chargement ont été améliorées de façon significative. Non seulement cela facilite le chargement des textures, mais cela vous permet aussi de rejoindre vos parties beaucoup plus rapidement

Votre progression et vos objets cosmétiques sont accessibles via le transfert de profil (Xbox One vers Xbox Series X)

Bonus : La Pioche du souvenir (Throwback Axe Pickaxe), arme culte du chapitre 1, sera disponible gratuitement pour tout le monde du 4 novembre prochain au 15 janvier 2021

Fortnite – version Xbox Series S