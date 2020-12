Fortnite s’offre un nouveau mode performances sur PC

Fortnite est l'un des jeux vidéo les plus populaires du moment. Et il a bien l'intention de le rester quelque temps encore. Pour ce faire, tous les moyens sont bons.

La popularité du jeu de type battle royale Fortnite s’explique par plusieurs aspects. L’un d’entre eux étant très probablement que le titre est disponible sur toutes les plates-formes existantes, ou presque. Cela permet de toucher un maximum de public. S’ajoute à cela des prérequis matériels très peu exigeants finalement. Ce qui permet aux configurations PC les plus modestes, par exemple, de faire tourner le jeu sans problème, même si la qualité graphique notamment laisse à désirer dans ces cas-là.

Epic ajoute un Mode Performances dans Fortnite

Bien évidemment, avec une machine musclée, on s’attend à pouvoir profiter “mieux” de son jeu. C’est un difficile équilibre qu’il convient aux développeurs de trouver. Celles et ceux qui jouent justement sur des PC assez anciens et qui aimeraient justement voir les performances du jeu s’améliorer quelque peu, sachez que Epic vient d’annoncer l’arrivée d’un Mode Performances sur PC. À quoi faut-il s’attendre au juste ? Comme son nom l’indique, ce mode permettra de booster les performances de Fortnite, plus particulièrement sur les PC vieillissants ou d’entrée de gamme et plus précisément en ce qui concerne le framerate.

Pour une meilleure expérience de jeu sur les configurations les plus modestes

Si l’on en croit le communiqué du studio Epic : “À compter du 15 décembre, nous lançons un nouveau Mode Performances disponible sur tous les PC qui remplissent les critères des spécifications minimales. Disponible en alpha, ce Mode Performances est activable via le menu des paramètres dans le jeu et offre des gains de performances significatifs en diminuant l’utilisation de la mémoire pour la qualité visuelle et en allégeant les charges CPU et GPU. Pour les joueurs qui sont déjà en paramètres de qualité basse ou avec un matériel peu puissant, ce mode permettra au jeu de mieux tourner que jamais auparavant et de maintenir un framerate plus élevé et homogène.”

Comme dit, cette mise semble effectivement davantage pensée pour les joueurs disposant d’une machine vieillissante ou avec une configuration peu performante et qui pourraient préférer un gameplay que lisse que de meilleurs graphismes. Il s’agit en tous les cas ici d’une fonctionnalité totalement optionnelle. Si vous n’avez rien à redire au jeu en l’état, vous n’avez pas besoin de cette option mais dans le cas où vous pensez que l’expérience peut être améliorée, cela ne coûte rien d’essayer ce Mode Performances. Et l’ensemble n’étant encore qu’en alpha, il y a de la place à l’amélioration. À suivre !