Fortnite s’offre Superman, le plus célèbre des Kryptoniens

Superman de DC Comics s'envole vers Fortnite.

Grâce à l’aide d’une pirouette scénaristique très simpliste, le super-héros Superman fait son arrivée dans le monde de Fortnite et sere amené à faire équipe avec Batman en armure et Beast Boy pour mettre fin à une nouvelle menace : “Face à l’invasion extraterrestre, il est difficile d’imaginer meilleur secours que celui de l’homme d’acier en personne. Heureusement pour l’île, ses quêtes du Passe de combat sont disponibles dès à présent, proposant une mission pour restaurer les souvenirs perdus de Clark Kent et déverrouiller son ensemble héroïque.”

Become the Man of Steel. Battle Pass owners, complete Quests to unlock Superman now!https://t.co/H2RT1IraOa pic.twitter.com/RXWV0LIoBh — Fortnite (@FortniteGame) August 10, 2021

Les quêtes et les récompenses dédiés à Superman dans Fortnite

Accomplir une quête de Clark Kent, Batman en armure ou Beast Boy : Déverrouille l’émoticone C’est un travail pour…

Accomplir trois quêtes de Clark Kent, Batman en armure ou Beast Boy : Déverrouille l’aérosol Emblème de Superman

Accomplir cinq quêtes de Clark Kent, Batman en armure ou Beast Boy : Déverrouille la tenue Clark Kent

Planer à travers trois annaux avec Clark Kent : Déverrouille l’accessoire de dos Le Daily Planet

Utiliser une cabine téléphonique avec Clark Kent : Déverrouille l’émote Identité secrète, qui permet à Clark Kent de se transformer en Superman et inversement, ainsi que l’accessoire de dos Cape de Superman

Clark Kent et le style sombre avec les quêtes épiques

En accomplissant un certain nombre de quêtes épiques liées au chapitre 2 de la saison 7 du Battle Royale à succès d’Epic Games, les joueurs peuvent déverrouiller de nouvelles récompenses pour Superman :