Fortnite : Rift Tour, un voyage musical à travers des expériences oniriques

Des superstars internationales du monde de la musique seront présents dans Fortnite du 7 au 9 août prochain via le Rift Tour.

Comme le Rift Tour sera composé de cinq spectacles répartis sur trois jours, Fortnite a ajouté un onglet Rift Tour dans le menu du Battle Royale. Cet onglet permet d’indiquer à quelles représentations les joueurs souhaitent participer et suivre l’avancée des quêtes. Elles permettent dans l’immédiat de déverrouiller l’écran de chargement Câlins cosmiques dessiné par Delicious Design League, l’aérosol Faille de maître et l’emote Minou nuage. A noter que toute personne participant au Rift Tour recevra le parapluie commémoratif Perce-nuages câlin. Enfin, les membres du Fortnite Crew (abonnement payant) qui se connecteront entre le 5 août à 16h et le 9 août à 16h pourront récupérer le parapluie Perce-nuages arc-en-ciel, l’écran de chargement Skye au sommet et une bannière thématique du Rift Tour.

Escape into the Rift Take a musical journey to magical new realities and drop into the Rift Tour August 6-8 https://t.co/1ljUFhYrL5 pic.twitter.com/GFIUYB5hGC — Fortnite (@FortniteGame) July 29, 2021

Retrouvez Ariana Grande sur le Rift Tour de Fortnite

Le Rift Tour débutera le 7 août à minuit dans le mode Battle Royale de Fortnite avec Ariana Grande. Faisant partie de la série Icônes, elle arborera une tenue spéciale et l’accessoire de dos Piggy Smallz. Ces derniers seront disponibles dans la boutique d’objets.

1re représentation : Samedi 7 août à 0h CEST

2e représentation : Samedi 7 août à 20h CEST

3e représentation : Dimanche 8 août à 6h CEST

4e représentation : Dimanche 8 août à 16h CEST

5e représentation : Lundi 9 août à 0h CEST

Il est conseillé d’arriver une heure avant l’événement. Avant l’arrivée d’Ariana, le Rift Tour commence par des expériences sur le thème de Fortnite en associant des morceaux populaires à des moments basés sur des éléments du jeu.

“Travailler avec Epic Games et l’équipe de Fortnite pour donner vie à ma musique à l’intérieur du jeu a été très amusant et un véritable honneur“, déclare la chanteuse américaine Ariana Grande. “J’ai hâte de rejoindre mes fans et de voir leurs réactions sur ce voyage magique et inoubliable vers de nouvelles réalités.“