Fortnite : retour à la préhistoire avec Lara Croft et Neymar

Un environnement sauvage s'étend désormais sur l'île de Fortnite.

Quand ce n’est pas pour faire la fête grâce à des musiciens reconnus dans le monde ou célébrer un événement important lié à l’industrie du divertissement, Epic Games adore préparer des mises en scène hollywoodiennes pour Fortnite afin de faciliter la transition d’une saison à une autre. Alors que le Point Zéro était en train d’être scellé dans une tour de pierre à l’occasion du final de la crise zéro avec l’Agent Jones et la Fondation (l’un des Sept), une mystérieuse onde a effacé toute trace de la technologie et plonge désormais les joueurs dans un univers primitif : “Tapie dans l’ombre de la flèche, la nature sauvage a repris ses droits dans des lieux comme Colossal Crops et Boney Burbs. Si vous vous aventurez aux confins de cette région sauvage, vous découvrirez d’autres tours, les gardiennes, défendues par des forces mystérieuses… Ne vous contentez pas de ramasser vos outils, fabriquez-les. En utilisant le butin trouvé sur la faune sauvage et la technologie épargnée par l’onde, fabriquez votre propre arsenal où que vous soyez. Créez des armes capables d’infliger de gros dégâts, dont le fusil primitif, ou d’autres plus précises, comme le revolver, sans oublier les redoutables arcs enflammés et mécaniques. La faune abonde sur l’île, allant des proies comme les poulets aux loups vicieux et prédateurs des proies les plus inoffensives comme les poules jusqu’aux prédateurs les plus voraces comme les loups. Chassez et apprivoisez la faune non seulement pour vous nourrir, mais aussi pour récupérer des matériaux de fabrication. Bien que les loups soient déjà redoutables, des prédateurs plus dangereux encore attendent dans leurs œufs… Même si le Point Zéro n’a pas détruit l’île, certains se sont préparés à cette éventualité. Ouvrez des coffres blindés pour mettre la main sur des armes puissantes de niveaux rare à légendaire, dont des lance-roquettes. De nouvelles armes et améliorations viendront les compléter tout au long de la saison, comme des pneus tout-terrain qui vous permettront de conduire en dehors des sentiers battus.”

Vous voulez en apprendre plus sur la nouvelle fonctionnalité de Fabrication ? On vous a préparé un guide ! https://t.co/7k85UwPzeL pic.twitter.com/apxdFfSvKj — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) March 16, 2021

Fortnite : Instinct Primal, la nouvelle saison du Battle Royale d’Epic Games

Qui dit nouvelle saison, dit forcément nouveau battle pass avec de nouvelles apparences, mais également des guests inédits comme Lara Croft de Tomb Raider, Raven de DC Comics et… Neymar Jr, l’attaquant brésilien du Paris Saint-Germain.