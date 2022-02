Fortnite n’arrivera pas sur la console Valve Steam Deck

Epic ne semble pas vouloir proposer Fortnite sur la console Steam Deck, une décision assez difficile à comprendre.

Les premières consoles Steam Deck de Valve devraient arriver à la fin du mois entre les mains des joueurs, mais celles et ceux qui attendent de pouvoir l’utiliser pour profiter de jeux comme Fortnite durant leurs transports vont être déçus. En effet, il semblerait que le studio Epic n’envisage pas de rendre son jeu mondialement célèbre compatible.

Epic ne semble pas vouloir proposer Fortnite sur la console Steam Deck

Le PDG d’Epic, Tim Sweeney, était interrogé quant à cette possibilité, à savoir si Fortnite sera porté sur la console Steam Deck. Il répondait sur Twitter que, non, le studio n’avait aucun projet en ce sens. Difficile de savoir pourquoi l’entreprise ne voudrait pas proposer son jeu Fortnite sur la Steam Deck, mais il s’agit là en tous les cas d’une mauvaise nouvelle pour tous les joueurs et joueuses qui espéraient pouvoir faire une petite partie pendant leurs transports en commun, par exemple.

Une décision assez difficile à comprendre

Avec les soucis qu’a actuellement Epic avec Apple et Google, la disponible de Fortnite sur mobile est des plus limitées. Le jeu n’est en effet pas jouable sur les appareils iOS et les joueurs disposant d’un appareil Android doivent télécharger le titre depuis les serveurs d’Epic directement et non pas sur le Google Play. Il reste bien évidemment l’option du streaming, mais cela nécessite de disposer d’un abonnement à un service payant comme celui de NVIDIA, GeForce Now.

Proposer Fortnite sur la console Steam Deck aurait été l’opportunité parfaite pour le jeu, et le studio, évidemment, de regagner des parts de marché sur le segment mobile. On ne peut donc s’empêcher de voir en cette décision une certaine forme de gâchis. Mais qui sait, peut-être que cela changera dans le futur. Le studio se rendra peut-être compte qu’il a beaucoup à gagner en procédant ainsi. Toujours est-il que, pour l’heure, il ne faut pas compter sur Fortnite sur la Steam Deck.