Fortnite : le Battle Royale d’Epic Games est retiré de l’App Store et du Play Store

Epic Games part en guerre contre Apple et Google à cause de la commission de 30% sur toutes les microtransactions dans leurs boutiques virtuelles.

En raison des commissions abusives de Google et Apple via le Play Store et l’App Store, l’éditeur américain Epic Games a décidé de lutter de manière agressive en baissant le prix des V-Bucks dans Fortnite sur les smartphones avec l’aide d’un nouveau mode de paiement sur iOS et Android. Le traditionnel pack de 1000 V-Bucks coûte désormais 7,99 euros avec le paiement direct Epic au lieu des 9,99 euros sur les plateformes des deux géants de la Silicon Valley : “Lorsque vous utilisez les options de paiement d’Apple et de Google, Apple et Google perçoivent des frais de 30%, et les réductions de prix allant jusqu’à 20% ne s’appliquent pas. Si Apple ou Google réduisent leurs frais sur les paiements à l’avenir, Epic vous fera profiter des économies réalisées.”

The Fortnite Mega Drop lands today! Get up to 20% in savings on V-Bucks using select payment methods. This isn’t a short term sale…these are our new prices! More info about availability in your currency and how it works in our blog: https://t.co/E5w29QvO6m — Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020

Apple et Google, les ennemis d’Epic Games pour Fortnite et ses microtransactions

La firme de Cupertino n’a pas tardé à réagir et à supprimer Fortnite de sa plateforme : “Epic Games a fait le choix regrettable de violer les directives de l’App Store qui s’appliquent de la même manière à chaque développeur et sont conçues pour assurer la sécurité du magasin pour nos utilisateurs. En conséquence, leur application Fortnite a été supprimée du magasin. Epic a activé une fonctionnalité de son application qui n’a pas été examinée ou approuvée par Apple, et ils l’ont fait avec l’intention expresse de violer les directives de l’App Store concernant les paiements intégrés qui s’appliquent à chaque développeur qui vend des biens ou des services numériques. Epic a des applications sur l’App Store depuis une décennie et a bénéficié de l’écosystème App Store – y compris ses outils, ses tests et sa distribution qu’Apple fournit à tous les développeurs. Epic a librement accepté les conditions et les directives de l’App Store et nous sommes heureux qu’ils aient développé une entreprise aussi réussie sur l’App Store. Le fait que leurs intérêts commerciaux les poussent désormais à faire pression pour un arrangement spécial ne change rien au fait que ces directives créent des conditions de concurrence équitables pour tous les développeurs et rendent le magasin sûr pour tous les utilisateurs. Nous ferons tout notre possible pour travailler avec Epic pour résoudre ces violations afin qu’ils puissent renvoyer Fortnite sur l’App Store.”

Même réaction du côté de la firme de Mountain View (la version Android est toujours téléchargeable à partir du site officiel ou du Samsung Galaxy Store) : “L’écosystème ouvert d’Android permet aux développeurs de distribuer des applications via plusieurs magasins d’applications. Pour les développeurs de jeux qui choisissent d’utiliser le Play Store, nous avons des politiques cohérentes qui sont équitables pour les développeurs et garantissent la sécurité du magasin pour les utilisateurs. Bien que Fortnite reste disponible sur Android, nous ne pouvons plus le rendre disponible sur le Play car il enfreint nos politiques. Cependant, nous nous réjouissons de l’opportunité de poursuivre nos discussions avec Epic et de ramener Fortnite sur Google Play.”

Epic Games a engagé une action en justice contre Apple

En plus de parodier la pub pour le premier Macintosh en 1984 durant le Super Bowl XVIII et de promouvoir le hashtag #FreeFortnite, une procédure juridique légale a été déclenchée contre Apple par l’équipe juridique d’Epic Games.