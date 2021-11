Fortnite : la version chinoise du Battle Royale est annulée

La version chinoise de Fortnite fermera définitivement ses serveurs le 15 novembre prochain, les nouvelles inscriptions ne sont plus prises en compte. Celle-ci avait été conçue pour respecter les règles strictes du gouvernement chinois concernant les jeux vidéo (pas d’achats intégrés ni de représentation de crânes et de sang et encore moins les ambiances militaires, pour ne citer que quelques changements) et gérée directement par le géant Tencent.

To add clarity, Fortnite never officially launched in China

The game has been undergoing testing for the past 2+ years and does not include IAP

This is because the game was never approved by the govt and therefore could not officially launch + monetise. Hence the shut down now. https://t.co/oj1Wx6JsM3

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) November 1, 2021