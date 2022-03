Fortnite : la construction est temporairement désactivée

Pour une durée limitée, l'éditeur américain Epic Games modifie le gameplay de Fortnite.

Pour le lancement de Resistance, la deuxième saison du troisième chapitre de Fortnite, la construction est désormais impossible. Les joueurs du Battle Royale d’Epic Games vont ainsi devoir réapprendre à se protéger sur le champ de bataille et pourront compter sur l’aide d’un surbouclier qui améliorer la vie ainsi que le bouclier habituel : “Ce nouvel élément est la première ligne de défense du joueur qui encaisse les coups avant le bouclier de la potion bleue. Par chance, il se régénère même s’il tombe à zéro.”

Ce retour aux sources inattendu implique également une évolution dans les manières de se déplacer en combat : “Il est maintenant possible de courir plus vite grâce à la nouvelle vitesse par défaut. Et si la vitesse de déplacement est plus rapide, le sprint l’est aussi ! Une nouvelle jauge de sprint permet de savoir pendant combien de temps il est possible de courir à cette vitesse. Prendre de la hauteur a toujours été un bon moyen pour gagner un combat. Quand une surface est trop haute pour l’atteindre en sautant ou quand une plateforme est un trop loin pour atterrir dessus, les mains des joueurs peuvent désormais adhérer aux éléments du décor pour se hisser plus facilement.”

Une rébellion se prépare dans Resistance, la nouvelle saison de Fortnite pour le troisième chapitre

Pour le lancement de cette nouvelle saison, Fortnite demande à ces joueurs d’entrer en rébellion et de participer à l’ultime combat pour libérer le Point Zéro : “Prenez le contrôle d’un char titan de l’IO et pulvérisez tous ce qui vous barre la route avec son canon. Un de vos alliés peut aussi vous soutenir en prenant le contrôle de la mitrailleuse de la tourelle. Grâce aux lingots, construisez le bus de combat blindé, un monstre métallique équipé de pneus robustes, d’un chasse-pierres et de deux types de tourelles différentes.”

Pour s’armer durant la grande bataille, les armes pistolet-mitrailleur de combat, fusil d’assaillant à rafale à point rouge ainsi que le fusil à pompe à tambour et le revolver seront disponibles dans la boutique de Fortnite.

Une nouvelle collaboration entre Fortnite et Marvel avec l’arrivée de Doctor Strange

Le passe de combat de Resistance (Chapitre 3 – Saison 2 de Marvel) contient le maître des arts mystiques, Doctor Strange, ainsi que plusieurs autres personnages comme Tsuki 2.0, Guinar et l’Origine, enfin démasqué. Certaines quêtes vont permettre de reprogrammer la pioche Épée Omni afin de la personnaliser en changeant la lame, la garder, la couleur et même le son.