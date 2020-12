Fortnite : Kratos de God of War amène sa barbarie dans le Battle Royale d’Epic Games

L’arrivée de Kratos dans le cadre du Chapitre 2 – Saison 5, Point Zéro, de Fortnite était pressentie par les joueurs depuis maintenant plusieurs heures suite à la diffusion d’un message audio vantant les prouesses héroïques de l’ancien spartiate : “Ne pas enquêter sur les cibles avant de les transporter sur l’île. Parce que c’est le meilleur moyen de découvrir des trucs qu’on aurait préféré pas savoir. Comme, hmm je sais pas, par exemple que le prochain type qu’on cherche à recruter a déjà terrasser plusieurs dieux… et à mains nues. Dans un simple excès de colère… Euh… Bon allons-y !”

BOY!!

Kratos is now in @FortniteGame ! I'll be jumping in to check out the new skin 🥳

Dusted off my tablet to doodle again because I couldn't deny the merging of these two memes. Thanks @psyham for helping me get back into it.@SonySantaMonica @EpicGames #GodofWar #gamedev pic.twitter.com/gyJf5QPv5x

— Estelle Tigani (@estelletigani) December 4, 2020