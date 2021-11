Fortnite fusionne son univers avec celui de Naruto

Les personnages emblématiques de la série animée Naruto Shippuden arrivent dans Fortnite.

L’Équipe 7 composée de Naruto Uzumaki (le ninja le plus imprévisible et le réceptacle du redoutable démon à neuf queues), Sasuke Uchiwa (l’un des derniers survivants du clan Uchiwa, qui manie l’extraordinaire pouvoir conféré par le Sharingan sur ses yeux), Sakura Haruno (éprise de Sasuke, elle a su puiser dans sa rage intérieure, dans sa maîtrise du chakra et dans sa puissance impressionnante pour devenir l’une des plus grandes kunoichi) et Kakashi Hatake (surnommé ninja copieur grâce à son talent remarquable pour copier les techniques des autres ninjas rien qu’en les voyant à l’aide de son Sharingan de seconde main) est désormais jouable dans le Battle Royale d’Epic Games.

Fortnite accueille également Konoha, le village caché des feuilles, via le mode créatif (onglet découverte dans l’accueil à la Une de Naruto puis Aventure au village de Konoha) grâce à Vysena Studios : “Visitez des endroits emblématiques tels que le manoir des Hokage et le restaurant Ichiraku dans l’accueil à la Une de Naruto. Et si vous voulez en voir plus, allez voir Naruto devant le manoir des Hokage pour qu’il vous guide vers la carte d’aventure du village de Konoha. La carte d’aventure du village de Konoha vous plonge entièrement dans l’univers de Naruto et vous permet de devenir un véritable habitant de ce célèbre village des ninjas. Accomplissez des quêtes pour déverrouiller d’autres endroits emblématiques, dont la Vallée de la fin et l’Arène de l’examen des chunin.”

Fortnite x Naruto : tenues, accessoires, packs et missions de la collaboration

Les tenues Naruto Shippuden

Naruto Uzumaki (avec le style alternatif 7e Hokage) : « Je surpasserai tous les Hokage ! »

Sasuke Uchiwa (avec la pioche Épée de Kusanagi) : « Les ténèbres sont mon seul but »

Sakura Haruno (avec le style alternatif Sakura Uchiwa) : « Je suis là, moi aussi ! Je deviendrai forte à vos côtés ! »

Kakashi Hatake (avec le style alternatif Kakashi des Services Spéciaux) : « Je vous protégerai coûte que coûte, même au péril de ma vie »

Les accessoires Naruto Shippuden

Pakkun : le petit chien-chien à son Kakashi

Shuriken Fûma : un shuriken doté de redoutables lames courbées

Manteau de Konoha : un manteau chaud pour partir en mission

Rouleau : contient des techniques

Épée des Services Spéciaux : une épée utilisée par les Services Spéciaux

Kunaï (avec le style alternatif Noir) : une arme aiguisée que les ninjas affectionnent

Épée de Kusanagi : l’épée de prédilection de Sasuke

Faux de Hidan : la faux parfaite pour les rituels de malédiction

Planeur Kurama : une bête à neuf queues qui a été scellée à l’intérieur de Naruto Uzumaki (livré avec l’écran de chargement L’union des ninjas)

Emote Technique d’invocation : n’oubliez pas de signer un contrat

Emote Pause ramen : même les ninjas méritent un petit casse-croûte

Les packs Naruto Shippuden

Pack Naruto et Kakashi : comprend la tenue Naruto Uzumaki (avec le style alternatif 7e Hokage), l’accessoire de dos Rouleau, la tenue Kakashi Hatake (avec le style alternatif Kakashi des Services Spéciaux), l’accessoire de dos Pakkun et l’écran de chargement Technique de l’ingestion de pizza

Pack Sasuke et Sakura : comprend la tenue Sasuke Uchiwa, l’accessoire de dos Shuriken Fûma, la pioche Épée de Kusanagi, Sakura Haruno (avec le style alternatif Sakura Uchiwa), l’accessoire de dos Manteau de Konoha et l’écran de chargement Équipe 7

Pack d’équipement de ninja : comprend l’emote Pause ramen, l’emote Technique d’invocation, la pioche Kunaï, la pioche Épée des Services Spéciaux et la pioche Faux de Hidan

Les missions Naruto Shippuden