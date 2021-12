Fortnite : Flipped, le Chapitre 3 du Battle Royale d’Epic Games

Une nouvelle ère commence pour Fortnite avec le Chapitre 3.

L’événement de conclusion du Chapitre 2 de Fortnite s’est clôt de manière spectaculaire dans le monde entier avec le retournement de l’île du Battle Royale à succès officialisant ainsi le début du Chapitre 3, Flipped. Si la tempête est toujours omniprésente sur cette nouvelle île, les météorologues prévoient des conditions très dégradées à court terme. Bientôt, les effets de la foudre et même des tornades pourront aspirer les joueurs puis les rejeter à divers endroits.

Du gameplay pour le Chapitre 3 de Fortnite

L’éditeur américain Epic Games dévoile les nouveaux lieux de la nouvelle île de Fortnite : “Les joueurs ne doivent pas être impressionnés par le froid pour explorer la bourgade de Greasy Grove ou le site industriel de Logjam Lumberyard et bien d’autres endroits encore. Pour les amateurs de climats plus cléments, il faut se diriger vers l’est pour trouver une côte tropicale, avec ses îlots et ses palmiers accueillants. Si les Sept ont installé des avant-postes un peu partout sur l’île, la partie tropicale n’en abrite pas moins leur territoire, le Sanctuaire. Située en bord de mer, cette localité est dominée par la colossale statue de la Fondation. D’ailleurs, en parlant de monuments impressionnants, le bâtiment du Daily Bugle, tout couvert de toiles d’araignée, se trouve également dans cette région. Pour des températures encore plus chaudes, les joueurs se dirigent vers le sud pour trouver un désert loin d’être totalement dénué d’intérêt. Il accueille le circuit Chonkers pour les amoureux de hors-piste, Condo Canyon pour ceux qui cherchent une retraite douillette et, surtout, le retour du rendez-vous incontournable de tous les gourmands, Butter Barn. Les lieux mis en valeur ci-dessus ne sont que quelques-uns des nouveaux endroits à explorer sur l’île. Et plus la neige fondra, plus les joueurs découvriront les vastes prairies qu’elle recouvrait…et le secret qu’elle cachait !”

Place également à de nouvelles armes :

Fusil d’assaut de traqueur – Spécialisé dans la distance ! Le fusil d’assaut de traqueur est puissant à moyenne portée et reste efficace y compris à longue portée

Fusil d’assaut Mark 7 – Fabriqué à partir de la technologie des Sept, le fusil d’assaut Mark 7 est une arme de moyenne à longue portée dotée d’une cadence de tir élevée. Il dispose également d’une lunette avec un viseur point rouge. Vos cibles ne vous échapperont pas ! Si vous souhaitez une arme encore plus performante, mesurez-vous à la Fondation pour dégoter une version spéciale du fusil d’assaut Mark 7, dont la cadence de tir est légèrement plus rapide

Fusil à pompe spécialisé d’assaillant – Le fusil à pompe spécialisé d’assaillant tire une décharge de balles, lui conférant de puissants dégâts instantanés

Fusil à pompe automatique – Comptez sur cet allié pour une puissance de feu redoutable ! Le fusil à pompe automatique n’inflige certes pas autant de dégâts à chaque coup que le fusil à pompe d’assaillant, mais il possède une cadence de tir plus élevée et permet de recharger deux cartouches à la fois

Pistolet de poing – Arme sur laquelle on peut compter, le pistolet de poing inflige de puissants dégâts à moyenne portée et des dégâts de tirs dans la tête élevés à courte portée

Pistolet-mitrailleur Stinger – Le pistolet-mitrailleur Stinger inflige de forts dégâts aux adversaires comme aux structures surtout à moyenne portée

Fusil de chasseur au coup par coup – Le fusil de chasseur au coup par coup inflige de puissants dégâts et peut tirer trois cartouches par chargeur

De nouvelles activités :

Camping – Dès que vous trouvez une tente, il vous suffit de la déployer pour entrer à l’intérieur et vous reposer, ce qui a pour effet de vous soigner. Vous pouvez également y entreposer trois objets afin de les récupérer lors de vos parties suivantes. Deux emplacements sont disponibles d’office, tandis qu’un troisième peut être loué en échange de lingots. Pour retrouver vos objets dans les parties suivantes, il vous suffit de trouver une nouvelle tente (ou de prendre possession d’une tente abandonnée). Si vous jouez en duo, en trio ou en section, vous pouvez établir un campement à plusieurs afin de profiter de la vue ensemble. Quand un équipier pose une tente, vous pouvez interagir avec elle pour acheter la vôtre en versant des lingots

Fortnite Victory Crown Si vous atteignez une place suffisamment élevée dans une partie, vous recevez une couronne de victoire. Vous commencez alors la partie suivante en la portant, mais ne croyez pas que vous pourrez vous pavaner sans risque… La couronne brille en effet de mille feux, alors tous ceux qui la convoitent n’auront aucun mal à la repérer. Si vous parvenez à garder votre couronne, vous recevez un bonus d’EXP dans la partie. Et si vous réussissez à décrocher une Victoire royale tout en la portant, vous déverrouillez même une emote exclusive qui affiche le nombre total de Victoires royales couronnées que vous avez reçues pendant la saison ! Les couronnes de victoire sont présentes dans les modes normaux, c’est-à-dire solo, duos, trios et sections (les quatre meilleurs joueurs, les joueurs des deux meilleures équipes, les joueurs de la meilleure équipe ou les joueurs de la meilleure équipe)

Et de nouveaux objets :

Fortnite Squad Lock – Sur la nouvelle île, certaines actions sont plus rapides quand plusieurs joueurs y participent, par exemple réanimer un équipier K.-O. ou activer un van de rétablissement. Vous tomberez également sur des portes verrouillées spéciales, qui nécessitent plusieurs joueurs pour être ouvertes. Unissez vos forces en équipe, formez une alliance temporaire avec un adversaire ou faites preuve de créativité…

La médibrume – S’il est vrai que vous pouvez profiter de la toute nouvelle médibrume pour vous soigner, vous pouvez aussi l’utiliser sur vos équipiers. Dans les deux cas, la médibrume rétablit des PV aussi longtemps que vous la vaporisez. Notez que vous pouvez également le faire en vous déplaçant à pied ! Gardez seulement à l’esprit que le flacon ne contient qu’une dose limitée, donc vaporisez judicieusement

Le requinqueur – En parlant de soins, le requinqueur fait également ses débuts, mais il ne peut pas être partagé comme la médibrume. Engloutissez-le pour faire remonter vos PV jusqu’à 100 sur la durée. En revanche, faites profil bas une fois le requinqueur consommé, car le soin s’interrompt dès que vous subissez les dégâts d’un adversaire

Les personnages du Chapitre 3 de Fortnite

Spider-Man, le super-héros de Marvel

Marcus Fenix, soldat de la Coalition des Gouvernements Unifiés dans Gears of War

Kait Diaz, soldat de la Coalition des Gouvernements Unifiés dans Gears of War

Shanta, la Marcheuse du lotus (déverrouillée dès que vous achetez le Passe de combat)

Rônin, le vagabond

Le lieutenant John Lama, toujours terre à terre

Gumbo, au goût artificiel mais au style authentique

Harlowe, la hors-la-loi optimiste

Native, née pour défendre l’île

La tenue de la Fondation, le leader des Sept, sera à déverrouiller plus tard dans la première saison du Chapitre 3 de Fortnite.