Fortnite : exit le cross-platform avec iOS et macOS

La bataille entre le studio Epic Games et Apple ne fait que commencer. Chacun avance aujourd'hui ses pions pour mettre la pression sur l'autre. Aujourrd'hui assez logiquement, nous apprenons que Fortnite va bientôt perdre la compatibilité cross-platform avec iOS et Mac.

Alors que la guerre entre Apple et Epic Games gagne en intensité, il semblerait que les joueurs iOS et Mac soient pris entre deux feux. Epic vient de confirmer que, dans une mise à jour à venir, Fortnite ne serait plus jouable en cross-platform avec les appareils iOS et Mac. Un (nouveau) coup dur pour le studio, et pour Apple d’ailleurs.

Fortnite ne sera bientôt plus jouable en cross-platform avec les appareils iOS et Mac

La mise à jour en question introduira une nouvelle saison de Fortnite mais dans la mesure où Fortnite n’est plus disponible sur l’App Store, cela signifie aussi que les joueurs qui jouent sur un appareil Apple ne pourront plus jouer avec leurs amis sur d’autres plates-formes. Ils pourront encore jouer les uns avec les autres mais il sera impossible de jouer avec un autre sur une autre plate-forme.

Énième conséquence de la guerre entre Epic et Apple

Selon un communiqué de Epic, “Apple demande que Epic revienne à des paiements exclusifs via Apple pour son jeu Fortnite. Leur proposition est une invitation envers Epic à maintenir le monopole d’Apple concernant les paiements in-app sur iOS, supprimant par là même la concurrence du libre marché et faisant gonfler les prix. Par principe, nous ne participerons pas à cela.”

Cela étant dit, il convient aussi de préciser que, dans la mesure où votre compte Fortnite est synchronisé entre vos différents appareils, vous pourrez toujours jouer et avancer votre progression, débloquer des succès et accéder à vos items sur les autres plates-formes, PC ou consoles. C’est une alternative intéressante si vous voulez toujours jouer.