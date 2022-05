Fortnite est désormais accessible à tous les utilisateurs NVIDIA GeForce Now. Voilà qui devrait plaire à bon nombre de fans.

Tous les utilisateurs GeForce Now peuvent désormais jouer à Fortnite via le service de cloud gaming de NVIDIA, y compris celles et ceux qui ont un appareil iOS ou Android. L’entreprise avait commencé à tester le jeu sur la plate-forme en janvier dernier. Elle explique aujourd’hui que plus de 500 00 personnes l’ont essayé sur “des centaines de types d’appareils mobiles”. Le lancement complet de Fortnite sur GeForce No signifie qu’il n’y a plus de liste d’attente et que tout le monde peut rejoindre une partie.

Les retours des bêta testeurs ont aidé NVIDIA à optimiser les contrôles tactiles et les menus. Pour les remercier, la société offre à tous ceux qui se sont inscrits à cette bêta un essai de trois jours à l’offre GeForce Now Priority. Cette dernière permet de plus longues sessions que la version gratuite, avec des graphismes améliorés et un accès aux serveurs premium. Seulement trois jours d’essai gratuit n’est pas vraiment très généreux, mais c’est mieux que rien, assurément.

Actuellement, le seul moyen de jouer à Fortnite sur iOS – du moins sans jouer à distance depuis une console ou un PC – est via le cloud gaming. Le jeu est aussi disponible gratuitement via le service Xbox Cloud Gaming. Et vous n’avez même pas besoin d’un abonnement Xbox Game Pass Ultimate pour en profiter si vous décidez de passer par cette option.

Apple et Google avait retiré Fortnite de leur store applicatif en août 2020 pendant leur “dispute” avec Epic Games”. Si les possesseurs d’appareil Android peuvent toujours installer le jeu en dehors de Google Play, les joueurs iOS, eux, se retrouvaient sans solution, jusqu’à ce que l’option du cloud gaming fasse son apparition tout du moins. C’est donc une bonne chose pour les joueurs fans de Fortnite.