Fortnite : Epic Games va mettre fin au Chapitre 2 avec un nouvel évènement spécial

"La Fin", la conclusion du Chapitre 2 de Fortnite.

Plus de deux ans après l’évènement clôturant la Saison X du Chapitre 1 avec un trou noir rendant inaccessible Fortnite pendant des heures et des heures, le Chapitre 2 va prendre fin de la même manière mais avec une nouvelle tournure encore inconnue pour le moment. Les créateurs de contenu et les joueurs qui souhaitent revivre les derniers instants du Chapitre 2 de Fortnite devront faire en sorte d’enregistrer et d’archiver leur expérience, car les rediffusions ne seront pas disponibles. De plus, il sera impossible de modifier les paramètres une fois que “La Fin” a commencé, il ne faudra donc pas oublier d’ajuster les options d’affichage avant de participer à l’événement. Enfin, comme la saison 8 se conclue avec un jour d’avance par rapport à la date annoncée, tous les joueurs qui se connectent avant la fin recevront une récompense de 225.000 points d’EXP.

Ce qu’il reste à faire dans le Chapitre 2 – Saison 8 de Fortnite avant “La Fin”

Pensez à terminer toutes les quêtes inachevées et à déverrouiller vos dernières récompenses avant la fin de la saison comme :

Accomplir les quêtes des pages 1 et 2 de la Reine Cube

Obtenir des bocaux de couleur et de l’encre arc-en-ciel pour déverrouiller les styles de Poiscaille cartoon

Échanger des étoiles de combat contre des récompenses

Les lingots ne seront pas conservés non plus. À partir du 30 novembre prochain à 15h, la semaine des soldes monstres verra une réduction des coûts de tous les services des personnages et objets exotiques, ce qui vous permettra de les dépenser plus facilement.

Un teaser pour l’événement de conclusion du Chapitre 2 de Fortnite

Le 4 décembre prochain à 22h, les joueurs affronter la Reine Cube au cours d’une ultime bataille qui décidera le destin de l’île du Battle Royale d’Epic Games. Ce nouvel événement spécial accueille des équipes allant jusqu’à 16 joueurs afin de venir avec sa section au grand complet. Elles pourront se regrouper 30 minutes avant le début des festivités. En guise de bonus, un écran de chargement et un revêtement de circonstance seront offerts.