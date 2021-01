Fortnite : Epic Games attire le Predator à Stealthy Stronghold

La créature humanoïde bipède de la planète Predator Prime débarque dans le monde cartoonesque et coloré de Fortnite.

L’éditeur américain Epic Games continue les partenariats avec des gros noms de l’industrie du divertissement pour intégrer des personnages incontournables dans Fortnite. Après The Mandalorian (Disney), Kratos de God of War (Sony Interactive Entertainment/Santa Monica Studio), Master Chief de Halo (Xbox Game Studios/343 Industries), Daryl Dixon et Michonne de The Walking Dead (AMC/Skybound Entertainment), Green Arrow (DC Comics) ainsi que Black Panther, Captain Marvel et Taskmaster (Marvel), le passe de combat du célèbre Battle Royale se renforce avec le Predator, le monstre culte du cinéma et de la Fox.

Pour déverrouiller gratuitement son skin et son set d’objets, les joueurs doivent l’affronter et le vaincre à Stealthy Stronghold (un palais aztèque avec de vieilles ruines, des plantes et un jungle) puis compléter l’ensemble des défis du moment, à savoir les nouvelles quêtes du Traqueur de la Jungle.

Le Predator dans Fortnite

“Dans la galaxie, rares sont les espèces aussi redoutées que les Yautjas, de redoutables guerriers qui traquent leurs proies pour l’honneur et leur bon plaisir. Celui-ci a suivi Jones pour prolonger sa quête éternelle d’un rival digne de ce nom. Accomplissez les quêtes du traqueur de la jungle pour déverrouiller la tenue de Predator avec l’emote intégrée Biomasque activé, ainsi que l’aérosol unique Vision thermique et une émoticone.”