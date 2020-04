Fortnite : Epic Games accepte de distribuer son Battle Royale sur le Play Store de Google

Le studio américain Epic Games permet enfin de télécharger Fortnite via le Google Play Store afin de toucher un public plus large.

Depuis deux ans, Epic Games mène une fronde contre Google et sa taxe de 30% sur les transactions réalisées sur le Play Store. Pour ne pas être impacté avec Fortnite, un client au format .APK permettant d’installer le jeu sur les smartphones sous Android était disponible directement par le biais du site officiel du studio américain : “Sur PC, Mac et Android, Epic a pour objectif de proposer ses jeux directement aux clients. Nous pensons que les joueurs bénéficieront de la concurrence entre les sources logicielles sur Android. La concurrence entre les services offre aux consommateurs de nombreux choix et permet aux meilleurs de réussir en fonction mérite (…) Les plateformes ouvertes sont l’expression de la liberté. La liberté des utilisateurs d’installer les logiciels qu’ils choisissent, et la liberté des développeurs de publier des logiciels comme ils le souhaitent. Cette liberté s’accompagne de responsabilités. Vous devez examiner attentivement la source du logiciel que vous installez, et n’installer que des logiciels provenant de sources auxquelles vous faites confiance.”

Fortnite débarque sur le Google Play Store

Contre toute attente, la société de Tim Sweeney a décidé de faire un pas en avant et espère que des changements auront lieu très prochainement : “Google désavantage les logiciels téléchargeables en dehors de Google Play, grâce à des mesures techniques et commerciales telles que des fenêtres contextuelles de sécurité effrayantes et répétitives pour les logiciels téléchargés et les mises à jour, ou des transactions restrictives avec les fabricants et les opérateurs, les responsables des relations publiques de Google caractérisant les logiciels tiers comme des logiciels malveillants. De nouveaux efforts tels que Google Play Protect bloquent purement et simplement les logiciels obtenus en dehors de Google Play Store. Pour cette raison, nous avons décidé de lancer Fortnite pour Android sur le Google Play Store. Nous continuerons également à utiliser l’application Epic Games et Fortnite en dehors du Google Play Store. Nous espérons que Google révisera ses politiques et ses relations commerciales dans un proche avenir afin que les développeurs soient libres d’atteindre et de s’engager avec les clients sur Android et dans le Play Store via des services ouverts, y compris des services de paiement, qui peuvent rivaliser sur des règles équitables.”

