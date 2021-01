Fortnite d’Epic Games se lance dans le football

Le monde du ballon rond s'invite dans Fortnite avec des maillots de grands clubs, des évènements spéciaux et une célébration de Pelé.

Dès le 23 janvier prochain, pas moins de 23 clubs de football pourront être affichés sur dix variantes de tenues différentes (homme et femme) dans le but de célébrer la discipline sportive la plus appréciée dans le monde avec Fortnite, le Battle Royale de l’éditeur américain Epic Games :

Manchester City FC (Angleterre)

West Ham United FC (Angleterre)

Wolverhampton Wanderers Football Club (Angleterre)

Juventus (Italie)

AC Milan (Italie)

Inter Milan (Italie)

AS Roma (Italie)

Seattle Sounders FC (États-Unis)

Atlanta United FC (États-Unis)

Los Angeles FC (États-Unis)

Santos FC (Brésil)

EC Bahia (Brésil)

Sevilla FC (Espagne)

Sporting CP (Portugal)

Borussia Mönchengladbach (Allemagne)

FC Schalke 04 (Allemagne)

VFL Wolfsburg (Allemagne)

Rangers FC (Écosse)

Celtic FC (Écosse)

Cerezo Osaka (Japon)

Melbourne City FC (Australie)

Sydney FC (Australie)

Western Sydney Wanderers (Australie)

Il est regrettable de ne pas avoir au moins un représentant pour la France comme le Paris Saint-Germain Football Club.

Fortnite s’associe avec Pelé pour une emote célébration

Considéré comme une figure majeure du football et comme le plus grand joueur de l’histoire, Edson “Pelé” Arantes do Nascimento sera également à l’honneur dans cette mise à jour dédiée au football avec la célébration Air Punch : “Fêtez votre victoire royale de la même manière que Pelé a fêté les 1282 buts de son incroyable carrière !”

Les joueurs peuvent également participer à la Coupe Pelé pour recevoir l’emote célébration de Pelé et l’ensemble coup d’envoi gratuitement. Ceux qui décrocheront les meilleurs scores pourront même gagner un maillot personnalisé dédicacé.

Un tournoi de football dans Fortnite avec le mode créatif

La nouvelle île du mode Créatif inspirée par la thématique du football donne accès à des affrontements à 4 contre 4 : “Utilisez votre propre corps, votre pioche, des bonus, des accélérateurs et plus encore pour tenter de marquer plus de points que votre adversaire. Chaque partie comporte deux manches. Les vainqueurs passent à la manche suivante pour la finale, tandis que les perdants s’affrontent pour la troisième place.“