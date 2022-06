Fortnite Chapitre 3 – Saison 3 est lancé, avec du Dark Vador, des loups et des sangliers

La saison 3 de Fortnite Chapitre 3 est lancée, avec moult nouveautés et certains changements.

Avec l’été qui approche à grands pas, la nouvelle saison de Fortnite a démarré ce dimanche. Après que Epic Games a changé assez fondamentalement la manière dont les gens peuvent jouer ces derniers mois, la saison 3 signe un retour de Fortnite dans sa zone de confort, si l’on peut dire. Voici sans plus tarder les nouveautés.

Pour commencer, les Ballers, ces véhicules façon boule de hamster qui avaient été retirés par Epic Games dans la saison X, sont de retour avec quelques modifications. Ceux-ci peuvent désormais rouler sur l’eau et une batterie vient limiter leur autonomie. Si ce n’est pas votre style, sachez que cette saison 3 introduit aussi des montures de la forêt, sangliers et loups. Et il est possible de tirer pendant que vous les chevaucher.

Epic Games a aussi procédé à certains changements sur l’île. Une nouvelle zone baptisée Reality Falls, avec des champignons qui font rebondir, des arbres violets et des grottes pleines de loots, fait son apparition. Celle-ci abrite par ailleurs le Reality Tree, qui libèrera des graines que les joueurs peuvent planter. Et les jeunes arbres resteront en place d’une partie à l’autre. Si vous faites attention à votre arbre, vous obtiendrez un loot spécial. Parmi les nouvelles armes ajoutées par Epic dans cette saison, on citera notamment le Designated Marksman Rifle, qui, comme son nom l’indique, est très efficace à longue distance.

Comme toujours, il y a aussi un nouveau battle pass. Celui-ci offre notamment un skin Dark Vador ainsi que l’item cosmétique Obi-Wan. Et ce n’est pas tout en ce qui concerne le contenu Disney puisque, plus tard dans la saison, Epic offrira aux joueurs la possibilité de gagner un skin Indiana Jones. Vous aurez environ trois mois pour gagner tout ce que ce battle pass a à offrir.