Fortnite bientôt de retour sur les appareils iOS via GeForce Now

Fortnite prépare son retour sur les appareils iOS via le service de streaming NVIDIA GeForce Now.

Si les services de streaming de jeux vidéo ont le vent en poupe, certains géants de la tech entendent bien préserver leur écosystème, et surtout en garder pleinement le contrôle. C’est le cas d’Apple, par exemple, qui a imposé des règles drastiques aux studios qui voudraient se lancer sur son App Store. Ce qui a conduit à l’utilisation d’une voie détournée. Et cela permettra à Fortnite de revenir bientôt sur les appareils iOS.

Si vous êtes fan du jeu Fortnite du studio Epic Games et que vous attendez son retour sur iOS, alors vous pourriez avoir de la chance. Bien que l’application en elle-même ne soit pas de retour sur le store de la marque à la pomme, un post publié sur le site de NVIDIA GeForce Now révèle que le jeu sera bientôt de retour sur les appareils iOS via le service de streaming de l’entreprise.

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, GeForce Now est un service de streaming de jeux proposé par NVIDIA. Celui-ci est accessible via des plates-formes très diverses, y compris les appareils iOS, et les joueurs peuvent profiter de leurs jeux directement via le navigateur Safari. Ce qui est assez drôle concernant cette situation, c’est que NVIDIA et Epic utilisent ici des méthodes de contournement tout à fait légales pour être présents sur iOS.

Via le service de streaming NVIDIA GeForce Now

En effet, Apple a mis en place des conditions très strictes pour les applications de streaming qui voudraient existe sur l’App Store, et il faut bien admettre que celles-ci semblent clairement établies pour décourager pareille aventure. Des entreprises comme NVIDIA et Google ont donc décidé de rendre leurs services de streaming de jeu accessibles directement via le navigateur web Safari, permettant de proposer leurs jeux aux utilisateurs sur les appareils iOS sans devoir se conformer aux règles d’Apple pour l’App Store ou même à s’acquitter de la commission prélevée sur les abonnements et les achats effectués via le store.

La bêta de Fortnite sur GeForce Now devrait arriver dans les prochains jours et si tout se passe bien, le jeu devrait être disponible à tout un chacun juste après. Aucune date précise n’a cependant été annoncée. Encore un peu de patience.