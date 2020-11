Fortnite : bientôt avec un système d’abonnement ?

Fortnite est assurément l'un des jeux les plus populaires de tous les temps. Les sommes en jeu sont considérables, et il est assez logique que ses créateurs tentent d'en tirer toujours davantage. Un système d'abonnement pourrait permettre d'y parvenir.

Pendant de nombreuses années, les développeurs et éditeurs de jeux vidéo ont opté pour le modèle free-to-play, un système qui propose aux joueurs de télécharger et jouer gratuitement mais une fois dans le jeu, celui-ci dispose de multiples options payantes. Pour acheter costumes, skins, armes, améliorations, etc. Cela permet aux studios, finalement, de gagner davantage d’argent. Mais aujourd’hui, sans nécessairement être en perte de vitesse, l’industrie a vu émerger un autre système, celui de l’abonnement. Et cela intéresse Epic Games et son jeu Fortnite.

Epic réfléchit à l’idée d’un abonnement mensuel pour Fortnite

Nombreux sont les joueurs à ne pas apprécier ce modèle de free-to-play. Il faut dire que dans certains cas, malheureusement de plus en plus nombreux, les jeux semblent trop limités, voire impossibles si l’on ne dépense pas de l’argent bien réel. C’est précisément là qu’un abonnement peut se montrer très intéressant. Et c’est quelque chose que Epic envisage pour Fortnite. Firemonkey a découvert sur Twitter que le studio Epic Games avait envoyé à un certain nombre de joueurs un sondage pour évaluer l’intérêt de la communauté quant à un éventuel service d’abonnement baptisé Monthly Crew Pack.

C’est en tout cas l’idée d’un sondage transmis à certains joueurs

Les joueurs qui souscriraient à cet abonnement recevraient le Fortnite Battle Pass, un nouveau costume ainsi que 1 000 V-Bucks chaque mois. Ce service tout à fait théorique pourrait être proposé pour la somme de 15,99$. Un montant qui semble pour le moins élevé, a fortiori quand on considère d’autres abonnements de jeux, lesquels sont très souvent moins chers. Cela étant dit, il ne s’agit là que d’un sondage. Rien ne saurait garantir que Epic finira par appliquer ce tarif de 15,99$, si tant est d’ailleurs que cet abonnement soit effectivement mis en place.

D’autres entreprises comme Apple ont déjà tenté l’expérience du service via abonnement. La marque à la pomme exploite depuis quelques mois maintenant son abonnement Apple Arcade. Moyennant une certaine somme chaque mois, les abonnés peuvent jouer à des jeux premium sans aucune publicité ni achat intégré.