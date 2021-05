Fortnite annonce une collaboration avec la NBA

La NBA arrive dans Fortnite.

À partir du 22 mai à 2h, la boutique d’objets de Fortnite mettra à l’honneur 31 maillots brandés NBA via le pack “Dans le panier” pendant que le pack “Tir au panier” permettra d’obtenir l’emote Ballon roulé, l’accessoire de dos Panier portable, sur lequel figure le logo des 30 équipes de la NBA, et l’emote mobile Dribble. Enfin, des packs de casier sélectionnés par Donovan Mitchell (Utah Jazz) et Trae Young (Atlanta Hawks) seront également disponibles dans le Battle Royale d’Epic Games : “Le casier de Donovan comprend la tenue Pyjama requin, l’accessoire de dos Squale dorsal, la pioche Fendeuse radicale, le revêtement Feu dynamique et l’emote Bâton de feu, sachant que le casier de Trae comprend lui la tenue Patronne écarlate, la pioche Bêche dorée, le revêtement Étoiles du bonheur et l’emote Pro du ballon.”

Au même moment que les Playoffs NBA commencent à la suite du State Farm Play-In Tournament, Epic Games dévoile les Combats d’équipe Fortnite x NBA, une compétition sur cinq jours mettant à l’honneur les 30 équipes de la NBA dans le Battle Royale.

Fortnite x NBA : un trailer sur la collaboration

La semaine prochaine, la principale ligue de basket-ball au monde va également s’aventurer dans le mode Créatif.