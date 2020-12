Fortnite accueille Master Chief de Halo et la carte Blood Gulch

Fortnite est un extrêmement populaire. Et pour préserver l'intérêt, le jeu accueille régulièrement des personnages d'autres univers. En voici aujourd'hui un nouveau qui devrait plaire. Présentation.

Si Fortnite est un jeu si populaire, c’est bien sûr parce qu’il s’agit d’un jeu de type battle royale très réussi, facile à prendre en main et disponible sur toutes les plates-formes, ou presque, mais c’est aussi parce qu’il accueille régulièrement des personnages d’univers bien différents du sien. Pour le plus grand bonheur des joueurs, et des fans de ces licences qui n’hésitent parfois pas à tester le jeu pour cette seule raison. Ce pourrait d’ailleurs être encore le cas avec ce nouvel ajout.

Master Chief débarque dans Fortnite

En effet, nous apprenons aujourd’hui que Master Chief, le célèbre personnage principal de la saga Halo, est disponible dans Fortnite. La tenue Master Chief peut être vôtre pour 1 500 V-bucks, le planeur UNSC Pelican pour 1 200 V-bucks, la pioche marteau Antigrav pour 800 V-bucks et l’émote mini Warthog pour 500 V-bucks. À noter, il est possible d’acquérir tout ceci en un seul achat grâce au pack Master Chief – Le Major – contre 2 600 V-bucks. Une belle promotion à durée très limitée.

Tout comme la célèbre map Blood Gulch

Epic Games a révélé ce nouveau pack Fortnite Master Chief durant la cérémonie des The Game Awards, durant laquelle le studio a reçu l’aide de Ninja et Grif et Sarge de la websérie Red vs. Blue. Epic a aussi annoncé une nouvelle map en mode créatif qui recrée la cultissime Blodd Gulch de Halo, disponible pour des captures de drapeau dès aujourd’hui à partir de 16h (heure française).

Et puisque rien ne semble jamais suffisant pour les joueurs, Epic Games a aussi profité de son petit moment pour annoncer une dernière “petite” surprise. Daryl Dixon et Michonne de la série TV que l’on ne présente plus The Walking Dead feront leur apparition dans le jeu dès la semaine prochaine, le 16 décembre pour être plus précis. Alors, heureux ?