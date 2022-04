Fort Worth devient la première ville américaine dans le minage de bitcoin

Fort Worth devient une ville importante du minage de Bitcoin aux États-Unis pendant que l'État de New York fait la chasse aux mineurs qui n'utilisent pas d'énergie propre.

Fort Worth, au Texas, est devenu la première ville américaine à miner officiellement du Bitcoin. Trois machines S9 – des machines spécifiquement conçues pour miner du Bitcoin – vont opérer 24 heures sur 24 ans un datacenter à température régulée au sein de la mairie.

Il s’agit là d’un programme pilote qui devrait durer six mois et l’équipement est une donation du Texas Blockchain Council. La maire de Fort Worth, Mattie Parker, a allumé officiellement les trois machines durant une cérémonie en grande pompe, elle déclarait alors : “Avec la technologie de la blockchain et les crypto-monnaies qui révolutionnent le paysage financier, nous voulons transformer Fort Worth en une ville tech-friendly… Ces petites mais néanmoins très puissantes machines sont la preuve de l’engagement fort de Fort Worth pour devenir un hub leader de la technologie et de l’innovation.”

Les officiels de la ville estiment que chaque machine à miner du Bitcoin utilise la même quantité d’énergie qu’un aspirateur grand public. Et cette consommation devrait facilement et rapidement être contrebalancée par les BTC qui sont générés. Fort Worth explique être la 12ᵉ plus grande ville des États-Unis, avec une population de plus de 800 000 habitants, et elle est classée parmi les villes à la croissance la plus rapide.

Dans le même temps, l’État de New York a annoncé faire la chasse aux mineurs de Bitcoin qui ne prennent pas les mesures adéquates pour utiliser de l’énergie renouvelable. Un bannissement de deux ans est imposé aux sociétés de minage qui veulent établir des opérations qui ne reposent pas sur de l’énergie renouvelable, et qui, de fait, créent une grosse empreinte carbone. Cette loi n’affectera cependant pas les entreprises qui sont déjà en activité. Les opposants à cette nouvelle mesure craignent que cela ne fasse que déplacer le problème, entraînant la fuite des entreprises vers d’autres États.