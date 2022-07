Forspoken se voit encore repoussé

L'éditeur japonais Square Enix et le studio Luminous Productions ont pris la décision de reporter l'action-RPG en monde ouvert Forspoken pour la deuxième fois.

Attendu pour le 11 octobre prochain sur PS5 et PC, Forspoken de Luminous Productions est désormais prévu pour le 24 janvier 2023 : “À la suite de discussions régulières avec nos partenaires clés, nous avons pris la décision stratégique de déplacer la date de lancement. Tous les éléments du jeu sont maintenant terminés, et le développement est dans sa phase finale de polissage. Nous tenons à vous remercier pour votre soutien et votre patience tout au long de ce long périple. Votre enthousiasme nous inspire tous les jours et nous sommes impatients de partager plus de choses avec vous plus tard cet été !”

L’odyssée d’une héroïne dans un isekai vidéoludique

Forspoken suit l’aventure de Frey, une jeune New-Yorkaise catapultée dans le monde aussi beau que cruel d’Athia avec un bracelet magique, inexplicablement enroulé autour de son poignet, doté d’une conscience : “Explorez de vastes royaumes dans un magnifique continent doté de paysages à couper le souffle et de créatures surnaturelles prenant vie grâce à de superbes graphismes et des technologies de pointe. Aventurez-vous au plus profond des territoires corrompus où des ténèbres mystérieuses souillent tout ce qu’elles touchent. Affrontez des monstres retors dans des combats magiques à l’aide d’un vaste arsenal de puissantes compétences qui conviendront tout autant aux styles de jeu rapides et effrénés qu’aux styles plus stratégiques et méthodiques. Escaladez des murs, franchissez des canyons, sautez de hauteurs vertigineuses et sprintez à travers d’immenses paysages. Les compétences uniques de Frey lui permettent de parcourir le monde ouvert aisément et en toute fluidité.“