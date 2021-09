Forspoken, l’isekai vidéoludique de Luminous Productions

L'héroïne de Forspoken se retrouve magiquement transportée de New York à Athia.

Dans la fantasy japonaise, l’isekai est un genre qui consiste à transporter, piéger ou réincarner un personnage dans un univers parallèle. C’est ce qui attend Frey Holland quand elle va atterrir à Athia avec des baskets. Dans ce monde où les rêves et les cauchemars prennent vie, celle-ci va devoir apprendre à maîtriser divers pouvoirs magiques afin de se défendre face à de terribles monstres, mais également affronter les Tantas, de puissantes matriarches destructrices et machiavéliques qui dominent les terres de la ville depuis longtemps.

Le casting et les personnages clés de Forspoken

Ella Balinska double Frey : Une jeune femme téméraire, rusée et n’ayant pas de but dans la vie. Débrouillarde et persévérante, elle n’a pas laissé son enfance difficile à New York la définir. Alors qu’elle s’apprête à fêter ses 21 ans, sa vie n’est toujours pas plus facile

Jonathan Cake double Cuff : Un bracelet magique doté d’une conscience dont on ignore l’origine et qui aide Frey à naviguer à travers le monde tentaculaire d’Athia

Janina Gavankar double Tanta Sila : La plus forte et la plus redoutable des Tantas d’Athia. Autrefois protectrice d’Athia grâce à ses prouesses inégalées au combat, elle est devenue assoiffée de pouvoir et s’est transformée en un véritable tyran

Keala Settle double l’archiviste impitoyable qui guide Frey au cours de son aventure sur les terres d’Athia

Monica Barbaro double Auden : Une jeune femme douce et ouverte d’esprit qui place les besoins des autres avant les siens. Elle accepte rapidement Frey à Athia et croit en son potentiel plus que Frey elle-même

Une nouvelle bande-annonce pour Forspoken

Forspoken sortira sur PS5 (exclusivité temporaire de deux ans) et PC au printemps 2022. Les écrivains Gary Whitta (Rogue One : A Star Wars Story), Amy Hennig (Uncharted), Allison Rymer et Todd Stashwick travaillent sur le scénario, tandis que les compositeurs Bear McCreary (God of War, The Walking Dead) et Garry Schyman (BioShock) s’occupent de la bande-son.