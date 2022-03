Forspoken est retardé de plusieurs mois

La première création de Luminous Productions sortira en retard.

Le studio japonais Luminous Productions, filiale de l’éditeur Square Enix, a pris la décision de décaler la sortie de Forspoken sur PS5 et PC (Epic Games Store/Steam) du 24 mai prochain au 11 octobre 2022 : “Notre vision pour cette nouvelle licence passionnante est de fournir un monde ouvert et un héros que les joueurs du monde entier voudront expérimenter pendant des années, donc le faire correctement est extrêmement important pour nous. À ce sujet, au cours des prochains mois, nous allons concentrer tous nos efforts sur le polissage du jeu et nous sommes impatients de vous faire vivre le voyage de Frey cet automne.”

L’histoire de Forspoken

Invoquée par une magie inconnue dans le monde fictif d’Athia, Frey Holland va rapidement découvrir qu’il est sous le règne de matriarches bienfaisantes nommées Tanntas. Ces dernières sont des sorcières folles et malfaisantes à cause de La Brume, un fléau sans pitié qui a transformé les animaux en bêtes sauvages, les hommes en monstres, et les paysages pleins de vie en quatre dangereux royaumes. Résistante à la Brume et cherchant désespérément des réponses, Frey accepte à contrecœur d’aider les derniers habitants d’Athia, qui voient en elle leur dernier espoir. Le périple de Frey à travers ces terres étranges et traîtresses l’entraînera au cœur de la corruption où elle devra affronter des créatures monstrueuses, se mesurer aux puissantes Tanntas et découvrir des secrets qui éveilleront quelque chose de bien plus profond.