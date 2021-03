Forspoken est le nom définitif de Project Athia

Initialement dévoilé sous le nom de Project Athia, Forspoken sortira en 2022 sur PS5 et PC.

Héroïne de Forspoken, l’action-RPG du studio Luminous Productions, Frey Holland est une jeune femme qui doit survivre dans les terres hostiles d’Athia en contrôlant ses pouvoirs magiques.

Une bande-annonce en 4K pour Forspoken avec du gameplay

“Sous les traits de Frey, vous embarquerez pour une aventure surnaturelle passionnante et narrative. Vous devrez surmonter des épreuves périlleuses pour dévoiler les mystères du monde d’Athia et exhumer ses secrets les plus enfouis“, annonce Takeshi Aramaki, réalisateur et responsable de Luminous Productions. “Comme vous pourrez le constater dans cette nouvelle séquence de jeu, Frey peut traverser le monde avec une vitesse et une fluidité incroyables. Il me tarde que les joueurs découvrent la satisfaction que procurent les déplacements dans Athia, qu’il s’agisse d’escalader des falaises, de sauter au-dessus de ravins et plus encore. Frey est la protagoniste de Forspoken, et nous sommes ravis de vous annoncer que c’est l’actrice Ella Balinska qui l’interprète. Nous cherchions quelqu’un qui pourrait incarner avec conviction le personnage dynamique de Frey, et Ella s’est imposée comme une évidence. Dès le début, Ella a compris les thèmes et le concept du jeu et s’en est imprégnée pour donner vie au personnage de Frey. Non seulement Ella est bourrée de talent et correspond tout à fait au rôle de Frey, mais elle est aussi passionnée par Forspoken, car il s’agit de son premier projet dans le domaine des jeux vidéo.”

“C’est la première fois que je travaille sur un jeu vidéo et ayant toujours été une grande fan, voir le magnifique monde et l’histoire de Forspoken naître et brouiller les frontières entre réalité et fantastique est incroyable“, a déclaré la comédienne britannique Ella Balinska. “Frey est un personnage authentique, à fleur de peau. C’est une fille qui a perdu sa voie, au sens propre comme au figuré, et j’ai immédiatement ressenti un lien avec elle, tout comme, je pense, le feront beaucoup d’autres dans le monde quand ils commenceront cette aventure.“