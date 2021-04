Ford va commencer à fabriquer ses propres batteries pour voitures électriques

Le nerf de la guerre dans les voitures électriques, c'est bien la batterie. Celle-ci a encore de gros progrès à faire pour rendre ces véhicules véritablement attractifs.

Peu importe les innovations que l’on peut intégrer dans les véhicules électriques, si les batteries ne font pas des progrès significatifs, il sera difficile de vraiment les démocratiser. L’autonomie est un élément clef pour nombre de foyers et à l’heure actuelle, il faut bien admettre que c’est loin d’être optimal. Ford veut avoir davantage de latitude sur ce segment et va produire lui-même ses batteries.

Ford va se lancer dans la conception de ses propres batteries

La batterie est vraiment l’un des composants les plus importants des voitures électriques. C’est cette dernière qui conditionne l’autonomie du véhicule, combien de kilomètres elle peut parcourir avant de devoir être rechargée. Alors certes, les constructeurs peuvent se reposer sur d’autres fabricants pour les batteries mais Ford n’a plus envie de procéder ainsi.

Espérons que tout ceci porte ses fruits

La marque vient d’annoncer qu’elle allait construire un nouveau centre de développement dédié aux batteries dans le Michigan. Ce centre de recherche et développement sera baptisé Ford Ion Park et permettra au constructeur de travailler sur ses propres technologies. L’objectif est de pouvoir créer des batteries qui, non seulement, durent longtemps mais sont rapides à recharger et aussi durables.

L’entreprise espère aussi qu’elle pourra mettre au point un processus permettant de fabriquer des batteries rapidement, à moindre coût et à une échelle adaptable. Ford n’est pas le seul à développer ses propres batteries mais le constructeur a déjà bien tardé. D’autres fabricants comme GM ont déjà démarré la construction d’usines de batteries, notamment avec l’aide de LG Chem.

Volkswagen, de son côté, a annoncé son intention de lancer pas moins de six usines en Europe d’ici 2030 et Tesla développe lui aussi ses propres cellules de batteries. Voilà qui devrait permettre, espérons-le, d’obtenir des vrais résultats en termes d’efficacité pour les batteries de nos futurs voitures électriques. Peut-être pas dans l’immédiat mais à moyen terme.