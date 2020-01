Ford utilise l’impression 3D pour fabriquer des écrous antivol évolués

Pour empêcher de se faire voler les roues de sa voiture, il est possible d'utiliser des écrous antivol. C'est une méthode plutôt efficace. Ford a trouvé le moyen d'en fabriquer facilement et rapidement, grâce à une technologie très moderne, l'impression 3D.

Quand on pense aux vols de pièces détachées de voiture, les roues sont probablement celles qui viennent immédiatement à l’esprit. Ce sont des éléments très accessibles et relativement faciles à voler, tout particulièrement les jantes qui peuvent être revendues ou fondues pour servir à tout autre chose. Cela étant dit, il existe des méthodes antivol plutôt efficaces. Ford travaille sur une méthode à base d’impression 3D pour empêcher cela.

Ford travaille sur un système d’écrou antivol pour les roues de ses voitures

Comment celle-ci fonctionne-t-elle ? Les écrous antivol pour les roues ne sont pas nouveaux, peut-être même en avez-vous déjà sur les roues de votre voiture. C’est assez efficace, certes, mais cela ne fonctionne pas à 100%. Ford veut aller plus loin en fabriquant des écrous antivol personnalisés grâce à l’impression 3D. Ceux-ci seraient directement basés sur la voix du conducteur. Le système enregistrerait sa voix et créerait ainsi un système de verrouillage/déverrouillage unique, reposant sur cette empreinte vocale.

utilisant la voix du conducteur comme empreinte unique et l’impression 3D

Ainsi, le propriétaire de la voiture, et uniquement lui, se retrouverait en possession d’écrous antivol et de la clef adéquate. Les voleurs auraient alors bien davantage de difficultés à voler vos roues. Les écrous et la clef seraient imprimés en 3D dans un acier résistant à l’acide et à la corrosion. Et pour empêcher les personnes malintentionnées de prendre des empreintes ou réaliser des copies à base de moulage, chaque écrou intègrerait des marques physiques (espaces, trous, excroissances, etc) aléatoires. Selon l’ingénieur Raphael Koch, “c’est l’une des pires expériences pour un conducteur que de retrouver sa voiture sans ses roues. Certaines roues peuvent coûter plusieurs milliers de dollars à remplacer mais ces écrous uniques empêcheront les voleurs de commettre leurs méfaits. Rendre les roues plus sécurisées et offrir davantage de personnalisation, voilà de nouvelles preuves que l’impression 3D peut véritablement changer le monde de la production automobile.”