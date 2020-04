Ford repousse le lancement de ses taxis autonomes à 2022

Avec la pandémie de Covid-19, c'est toute l'industrie mondiale qui s'est retrouvée en pause. Cela a eu des conséquences dans tous les secteurs. Aucune entreprise n'a été épargnée. L'heure est aujourd'hui au réagencement des plannings.

Résultat de la pandémie de ce nouveau coronavirus, nombre d’entreprises qui avait prévu des lancements de produits en 2020 ont dû se faire une raison et les repousser. Nous avons déjà assisté à pléthore d’annulations d’événements officiels. Plusieurs rumeurs évoquent même la possibilité que la sortie de l’iPhone 12 accuse un certain retard. Aujourd’hui, c’est Ford qui est contraint de reporter un lancement.

Ford reporte le lancement de son service de taxi autonome à 2022

Ford travaille depuis quelque temps sur un service de taxis autonomes. Aujourd’hui, il semblerait que son lancement doive être reporté. Selon un rapport de TechCrunch, le constructeur automobile aurait d’ores-et-déjà décidé de reporter l’événement à 2022. L’information aurait été révélée durant la présentation des résultats trimestriels de l’entreprise. Ford aurait d’ailleurs enregistré une perte de 2 milliards de dollars durant ce premier trimestre 2020, alors qu’en 2019, la société faisait 1,1 milliard de dollars de profit.

Le temps notamment d’évaluer les usages à long-terme des utilisateurs suite à cette pandémie

Selon un communiqué de Ford, “étant donné les défis auxquels le monde doit faire face actuellement et la nécessité d’évaluer l’impact à long-terme du Covid-19 sur les comportements des utilisateurs, Ford a pris la décision de reporter le lancement de son service de taxis autonomes à 2022. Comprendre les usages des clients est extrêmement important dans la conception d’un nouveau service de mobilité bâti autour de la confiance et de la simplification de la vie des gens.” Toujours est-il que des véhicules taxis autonomes seraient parfaits durant la crise sanitaire que traverse le monde actuellement. Avec les mesures de distanciation sociale en place aujourd’hui, utiliser des taxis autonomes pour se déplacer serait plus sûr qu’un taxi conduit par un humain.