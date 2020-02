Ford imagine une veste capable d’afficher des emoji dans le dos de son porteur

Sur la route, la sécurité est importante. Pour tous les usagers, pas uniquement les voitures. Certains sont très vulnérables, comme les piétons ou les cyclistes. Tous les moyens sont donc bons pour améliorer leur sécurité. Ford est évidemment au courant. Nouvel exemple.

La sécurité est extrêmement importante pour les cyclistes sur la route. Et quand on connait le nombre d’accidents impliquant des vélos chaque année, on se dit qu’il faut absolument agir. Dans certains pays, le chiffre est en baisse, dans d’autres, il progresse malheureusement. Il est en tout cas toujours profitable de chercher à améliorer leur sécurité. Cela passe par l’utilisation de certains accessoires. Ou vêtements. Comme cette veste imaginée par Ford qui peut afficher des emoji et signaux divers.

Ford dévoile une veste avec un écran LED intégré dans le dos

Ford vient de dévoiler un prototype de veste pensée et conçue pour les cyclistes. Celle-ci pourrait augmenter encore leur sécurité, leur visibilité et l’annonce de leurs intentions sur les routes. Il s’agit d’une veste intégrant un écran LED dans le dos. Celui-ci permet d’afficher un certain nombre d’informations, comme des emoji, pour afficher son humeur ou simplement pour plaisante. Mais l’intérêt véritable de cette veste étant la sécurité de son porteur sur la route, l’écran est un bon moyen d’indiquer aux autres usagers ce que l’on veut faire, tourner par exemple. Il peut aussi prévenir d’un danger juste devant. Ou, et c’est tout aussi important, il vient rendre le cycliste bien plus visible. Particulièrement utile dans les endroits non éclairés et/ou lorsque la nuit est très sombre.

pour afficher emoji et autres informations, parfaite pour les cyclistes

Autrement dit, voilà bien un accessoire qui pourrait rapidement se révéler indispensable pour les habitués des deux roues. Malheureusement, nul ne sait si Ford a véritablement l’intention de mettre ce produit sur le marché et encore moins quand. Ford propose régulièrement des prototypes divers, en rapport ou non avec la route d’ailleurs, plus ou moins farfelus. La Ford Emoji Jacket pourrait ne jamais sortir de l’état de prototype mais c’est en tous les cas une bonne idée. Et si Ford ne se lance pas dans sa commercialisation, peut-être cela donnera-t-il des idées à d’autres pour se placer sur ce créneau. Les cyclistes leur diront merci. À suivre !