Ford bientôt présent dans la blockchain et le métavers ?

Ford dépose plusieurs marques pour des NFT et le métavers. Le projet du constructeur reste encore très flou.

S’il est encore bien trop tôt pour savoir à quoi ressemblera le métavers quand celui-ci sera véritablement démocratisé, les sociétés entendent bien être présentes sur ces marchés. Que cela ait un véritable sens ou non. Les sociétés s’y essaient, les concepts se multiplient. Bientôt, c’est le constructeur automobile Ford qui pourrait se lancer dans la blockchain et le métavers. C’est ce que laisse entendre un récent dépôt de marques.

C’est Mike Kondoudis, spécialiste des marques déposées, qui rapporte sa découverte. Au total, la marque américaine a déposé pas moins de 19 marques pour plusieurs de ses produits et spécialités, parmi lesquelles “Ford”, “Lincoln”, “Lightning”, “Maverick”, “Ranger”, “Mustang“.

Il n’est ainsi pas difficile de se dire que Ford envisage de transposer certains de ses modèles dans le métavers. Ce que le constructeur a d’ores-et-déjà confirmé. Il sera question de proposer des “automobiles virtuelles, des SUV, des camions et des vans, des pièces de véhicules et des accessoires ainsi que des vêtements”. À noter, ces dépôts font mention de “tokens non fongibles (NFT) et d’objets numériques collectionnables”.

Faut-il s’attendre à une place de marché Ford dans le métavers ? La marque fait aussi mention de “programmes informatiques”, lesquels permettraient d’accéder à des “mondes virtuels”, rien que ça ! Quelques mots, des “mots buzz” même, diront certains, mais très peu de concret. Tant que Ford n’aura pas communiqué officiellement sur ses projets, impossible de savoir à quoi pourrait ressembler la présence de Ford dans la blockchain et le métavers. Si jamais cela devait être le cas. En effet, un dépôt de marques n’est qu’une première étape d’un projet.

Quoi qu’il en soit, Ford n’est qu’un énième nom de plus dans la liste des constructeurs automobiles intéressés par la blockchain et ses technologies. En juillet, c’est Mercedes-Benz qui se lançait sur Polygon, rapidement suivi de Lamborghini, qui annonçait son intérêt pour le marché. À suivre !

