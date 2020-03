For Honor : Prince of Persia est à l’honneur dans l’événement Blades of Persia

L'univers de Prince of Persia s'invite dans celui de For Honor pendant trois semaines.

Dans le cadre de l’événement in-game Blades of Persia, le célèbre Prince de Perse revendique le trône de For Honor après avoir lancé une tempête de sable sur les terres d’Heathmoor avec l’aide de son armée. Le premier chapitre du mode Souverain du Temps se présente sous la forme d’une variation de Dominion avec la carte Harbor : “Les équipes sont confrontées au Prince et se débarrasser de lui ne sera pas de tout repos ! Personne n’est à l’abri de sa Dague du Temps ! Tuer le Prince accordera des points supplémentaires à votre équipe“. Au cours de l’événement et au fur et à mesure de l’écoulement des sables du temps, le Prince retrouvera ses racines maléfiques et se transformera en Prince Noir. Cette transformation marquera le début d’un nouveau mode de jeu disponible le 19 mars prochain.

L’éditeur français Ubisoft annonce également la présence de la quête Le Prince Perdu en mode arcade (nécessite le contenu téléchargeable Marching Fire), des ordres quotidiens avec des éléments de personnalisation à débloquer et un pass évènement avec des récompenses exclusives (26 ornements, une tenue de combat, un effet “Humeur de Sable”, une bordure d’emblème, ainsi que de l’acier ou encore des caisses). Les joueurs pourront également acquérir différents objets tout au long de la durée de l’événement inspiré de la licence Prince of Persia (26 nouvelles armes, deux tenues à 20.000 unités d’acier et le Prince lui-même à 10.000 unités d’acier).

Un trailer pour l’événement Blades of Persia pour For Honor

For Honor compte désormais plus de 20 millions de joueurs dans le monde et est disponible sur PS4, Xbox One, PC ainsi que sur Uplay+, le service d’abonnement d’Ubisoft.