Football Manager 2023 va sortir sur PS5 et Apple Arcade

Un éventail sans précédent de plateformes va accueillir Football Manager 2023.

La nouvelle mouture de Football Manager rapprochera les fans de tous les aspects du beau jeu, allant des supporters dans les tribunes aux recruteurs, en passant par les joueurs, les entraîneurs de l’équipe adverse et les nouvelles compétitions sous licence. En effet, pour la première fois dans l’histoire de la licence du studio Sports Interactive, les compétitions de l’UEFA (Champions League, Europa League, Europa Conference League et Super Cup) seront présentes dans Football Manager 2023. Même si elle ne figurera pas dans Football Manager 2023, la compétition phare des clubs de football féminin, l’UEFA Women’s Champions League, est également incluse dans l’accord de licence et fera ses débuts dans une future version de FM.

Miles Jacobson, directeur de Sports Interactive, déclare :

Football Manager 2023 marque une nouvelle étape significative pour la licence puisque nous faisons nos débuts sur deux nouvelles plateformes. Les fans nous demandaient de développer une version PlayStation depuis quelques années et je suis donc très heureux pour ces joueurs et joueuses qui auront désormais la chance de vivre une expérience au plus proche du véritable poste d’entraîneur de football. Notre décision de ne pas sortir la version Touch de FM sur iOS ou Android en 2021 a été très difficile à prendre, et elle a provoqué la déception de certains de nos fans. Cet excitant partenariat avec Apple Arcade nous permet de réintroduire un titre populaire d’une façon qui nous paraît avoir du sens pour notre studio, et pour la communauté FM dans son ensemble.

Football Manager 2023 sera disponible le 8 novembre prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch, PC (Steam/Epic Games/Microsoft Store), Apple Arcade (iPhone/iPad/Mac/Apple TV), iOS et Android. La simulation de gestion de football sera également jouable via le Xbox Game Pass dès son lancement.