Football Manager 2021 : un premier aperçu des fonctionnalités majeures du jeu de gestion footballistique

Sports Interactive dévoile les nouveautés et les améliorations de Football Manager 2021.

Plus complet et plus crédible que les anciens opus, Football Manager 2021 s’adresse une fois plus aux passionnés du ballon rond et de la tactique. Pour cette nouvelle mouture, les équipes de Sports Interactive (filiale de Sega) mise sur un contrôle plus accru des équipes par les managers sur et en dehors du terrain grâce à de nouveaux systèmes de gameplay, un niveau d’analyse et d’informations poussées, un nouveau système de recrutement et de nombreuses ressources supplémentaires pour devenir le prochain Pep Guardiola, Marcelo Bielsa ou encore Jürgen Klopp.

Football Manager 2021 sera disponible le 24 novembre prochain sur l’Epic Games Store et Steam. Les versions Touch, Mobile et Xbox Edition de FM2021 ne disposent pas encore de date de sortie. Comme d’habitude, l’accès anticipé avant la sortie sera disponible uniquement chez les revendeurs agréés par l’éditeur Sega.

Les nouveautés de Football Manager 2021