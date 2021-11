Fold AR : le métavers du Bitcoin

Niantic pactise avec Fold pour créer un jeu mobile permettant de "capturer" des bitcoins en réalité augmentée.

L’expérience Fold AR est très simpliste et se base sur le modèle économique play-to-earn. Toutes les dix minutes, les joueurs peuvent mettre la main sur des Satoshis, une unité de bitcoin qui équivaut à 0,00000001 Bitcoin, soit environ 0,00048 euro au taux actuel, en tombant autour d’eux sur des cubes de code binaire à miner en tapotant l’écran d’un smartphone. L’effet aléatoire peut également faire apparaître des pilules orange pour se protéger de certaines mauvaises surprises, des pilules violettes qui bloquent une session de jeu pendant une heure ou encore des extensions de temps. En bêta depuis mai dernier, la version complète sera disponible l’année prochaine et permettra aux utilisateurs de trouver, d’échanger et de partager des bitcoins et d’autres récompenses dans le monde entier.

Today we're excited to announce our partnership with @NianticLabs to build the bitcoin metaverse. Every 10 minutes a new block will spawn around you; accumulate as much bitcoin as possible w/o getting rekt. Experience rolls out this week. HFGR: https://t.co/XiBnNcg7mU — Fold⚡️ (@fold_app) November 23, 2021

Will Reeves, PDG de Fold (une startup axée sur le développement de solutions de cashback en bitcoins), déclare : “Nous pensons que le bitcoin n’est en fait qu’un jeu. Et des millions de personnes dans le monde jouent déjà à ce jeu tous les jours, en s’efforçant d’acquérir des bitcoins par le biais du minage, du trading, du courtage et du profit, en quête de liberté financière, tout en évitant les vices de l’inflation, des contrôles monétaires, de la censure et d’autres formes d’avilissement financier. Le seul problème est qu’il n’y a que 21.000.000 bitcoins qui existeront jamais, dont environ 90% ont déjà été trouvés. À eux seuls, les utilisateurs de Fold ont déjà capturé des milliards de satoshis cette année et nous ne faisons que commencer. En fait, chaque personne sur la planète joue déjà à ce jeu, mais elle ne le sait pas encore. Il est temps de s’y mettre et de partir de zéro.”

Bitcoin et métavers, le nouveau cocktail de Fold avec Niantic

Fold AR va également agir comme une extension naturelle de Fold App qui donne déjà la possibilité de gagner des bitcoins via des occupations quotidiennes comme acheter un café, faire du shopping, payer des factures et même payer les impôts. Si l’expérience est ouverte à tous, les titulaires de la carte Fold peuvent collecter des bonus supplémentaires et des boosts de récompenses.