Focus Home Interactive va collaborer avec Blackbird Interactive pour la création d’une nouvelle licence

Les créateurs d'Homeworld : Deserts of Kharak annoncent être sur un projet inédit avec l'éditeur Focus Home Interactive.

En parallèle du développement de Homeworld 3 avec Gearbox Software, le studio canadien Blackbird Interactive prépare également une nouvelle licence avec Focus Home Interactive. Celle-ci est d’ores et déjà prévue pour le courant de l’année, sachant que les premières informations seront dévoilées dans le cadre de la PAX East 2020 de Boston. L’éditeur français déclare à ce propos : “Nous sommes ravis d’accueillir Blackbird à bord de notre vaisseau-mère, alors que nous continuons à investir dans de nouveaux jeux innovants qui raviront les joueurs pour les années à venir. C’est également fantastique de pouvoir dévoiler ce jeu dans son intégralité durant la première convention annuelle sur la culture du jeu vidéo dans le Massachusetts.”

Focus Home Interactive x Blackbird Interactive : encore de la stratégie en temps réel ?

Rob Cunningham, PDG et fondateur de Blackbird Interactive (structure avec des anciens de Relic Entertainment et spécialisée dans les univers de science-fiction), a également réagi à cette association venue de nulle part : “Nous sommes vraiment ravis de travailler avec l’équipe Focus. Dès notre première réunion, il était clair qu’ils étaient parfaitement adaptés pour nous aider à offrir le nouveau jeu innovant de BBI à un large public. Focus partage vraiment notre envie de créer des titres originaux de haute qualité et a complètement embrassé le nouvel univers que nous créons. Nous nous sentons extrêmement chanceux et reconnaissants de cette opportunité, et nous nous réjouissons de ce partenariat passionnant et productif !”

Homeworld : Deserts of Kharak en vidéo