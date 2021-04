Focus Home Interactive fait l’acquisition de Streum On Studio

L'éditeur français Focus Home Interactive accélère son développement avec un nouveau rachat.

Créateur de EYE : Divine Cybermancy et Space Hulk : Deathwing, Streum On Studio entre dans le giron de Focus Home Interactive, un partenaire historique depuis plusieurs années. Spécialiste des FPS, le studio basé à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne en région Île-de-France) travaille actuellement sur Necromunda : Hired Gun, un jeu d’action porté par l’une des licences phares de l’univers de Warhammer 40,000.

Focus Home Interactive is happy to announce the acquisition of @StreumOnStudio long-standing partner of the group. We are looking forward to bringing even more ambitious and spectacular titles to our players! More info: https://t.co/1b57bICbfd pic.twitter.com/OtXtS2lK32 — Focus Home Interactive (@FocusHome) April 20, 2021

Pierrick Le Nestour, président de Streum On Studios, a déclaré : “Nous sommes très heureux de faire désormais partie du groupe Focus Home Interactive. Nous partageons une vision commune et notre collaboration a toujours été très performante et fructueuse. Nous avons pour ambition de proposer aux joueurs des titres toujours plus ambitieux et spectaculaires et nous sommes convaincus que Focus Home Interactive est le partenaire idéal pour poursuivre notre développement commun.”

Une année record pour Focus Home Interactive, de nouveaux rachats en préparation et des annonces pour 2021

Avec un chiffre d’affaires annuel en hausse de 20% pour atteindre 171 millions d’euros, au-delà des attentes du groupe, grâce au succès de nouveaux titres comme SnowRunner, Hardspace : Shipbreaker et Curse of the Dead Gods, Focus Home Interactive rehausse ses ambitions et vise un chiffre d’affaires entre 150 et 200 millions d’euros pour la prochaine année fiscale. Enfin, trois titres majeurs prévus pour les années à venir seront annoncés à l’E3 2021, puis en fin d’année aux Game Awards 2021 de Geoff Keighley.

Christophe Nobileau, président de Focus Home Interactive, détaille les plans à venir : “Au cours de l’année écoulée et plus particulièrement des six derniers mois, nous avons profondément transformé Focus Home Interactive. Notre Groupe s’appuie désormais sur un business model ajusté et une équipe fusions-acquisitions dédiée et bénéficie également d’une gouvernance renouvelée, d’un comité exécutif renforcé et d’un programme de fidélisation de ses managers clés. Ces changements nous permettent d’investir beaucoup plus dans le développement des jeux et d’améliorer sensiblement notre rentabilité, et ce dès l’année prochaine. Du point de vue de la croissance externe, nous nous réjouissons aujourd’hui de l’acquisition du studio Streum On et poursuivons nos discussions avec d’autres studios partenaires ainsi que des cibles structurantes.“