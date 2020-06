Focus Home Interactive annonce le rachat de Deck13 Interactive

Dans le cadre du plan stratégique "Enhance-Evolve-Explore", l'éditeur français Focus Home Interactive a réalisé l'acquisition de son premier studio de développement.

Après avoir perdu ses partenaires Cyanide et Spiders, Focus Home Interactive s’est offert les créateurs de Lords of the Fallen et The Surge pour un montant total de 7,1 millions d’euros (dont 6,5 millions d’euros en numéraire issus du nouveau financement bancaire et 0,6 million d’euros en actions auto-détenues par la Société) assorti d’un plan d’incitation à long terme pour les dirigeants : “Nous sommes très heureux d’accueillir les équipes de Deck13 et nous nous réjouissons de travailler ensemble pour atteindre nos objectifs ambitieux. Cette acquisition marque une étape importante dans notre histoire de croissance et renforcera notre modèle économique. Cette acquisition sera financée grâce au tirage d’une partie du nouveau financement bancaire de 46 millions d’euros qui alimentera également nos autres développements futurs.”

Welcome to the family @Deck13_de 💓 We're excited to work with you to create incredible experiences for our players. pic.twitter.com/jRIWQ5CNSk — Focus Home Interactive (@FocusHome) June 26, 2020

Les Allemands de Deck13 Interactive vont pouvoir conserver Deck13 Spotlight, un service de publication pour aider les développeurs indépendants à faire connaître leurs projets à un public plus large grâce à l’aide d’une équipe expérimentée et un accès aux principaux marchés des consoles : “Pour plus de 10 jeux publiés tels que CrossCode, Deck13 a géré la production, la localisation, l’assurance qualité, le marketing, les relations publiques et la distribution.”

Focus Home Interactive et son bilan financier, les meilleurs résultats de son histoire

Avec 142,8 millions d’euros de chiffre d’affaires, 19,2 millions d’euros de bénéfice opérationnel et 13 millions d’euros de bénéfice net grâce à de nouveaux titres comme World War Z, Greedfall et A Plague Tale : Innocence, Focus Home Interactive enregistre une performance opérationnelle record et de solides succès commerciaux. Concernant les nouveaux projets de l’éditeur, Sumo Digital travaille sur un jeu coopératif en ligne dans un univers fantasy “ultra-violent”, Limestone Games est sur “un petit bijou” et enfin Gasket Games ainsi que Streum On Studio bossent sur deux jeux estampillés Warhammer (tactical et action).

Jürgen Goeldner, président du directoire, déclare : “L’exercice 2019-2020 a marqué une étape importante vers nos objectifs 2022. Nous sommes particulièrement fiers de ce que nous avons réalisé, en atteignant un nouveau record de chiffre d’affaires et de rentabilité“. John Bert, directeur des opérations, ajoute : “En 2019-2020, nous avons démontré notre capacité à changer de dimension en transformant en succès commerciaux les superbes jeux que nous avons publiés. Ceci a été réalisé grâce à notre stratégie d’investissements significatifs afin d’améliorer la qualité de nos jeux et grâce à l’implication continue de nos équipes et de nos partenaires.“