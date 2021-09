Focus Entertainment, le nouveau nom de Focus Home Interactive

L'un des leaders européens de l’édition et du développement de jeux vidéo AA change de nom et de logo pour assouvir encore plus ses ambitions.

Suite aux rachats de Deck13 Interactive, StreumOn Studio ou encore Dotemu et son label The Arcade Crew, l’éditeur français Focus Home Interactive a pris la décision de changer totalement son identité visuelle. Place désormais à Focus Entertainment pour favoriser toujours plus la création de valeur, anticiper les dernières tendances du milieu ainsi que les nouvelles façons de jouer.

Our Passion ❤️🎮 Your Stories. You can now call us Focus Entertainment. https://t.co/Q3bemHBQ8b pic.twitter.com/6jFmO2kJp2 — Focus Entertainment (@Focus_entmt) September 6, 2021

“La marque Focus Entertainment regroupe désormais toutes les activités de Focus Home Interactive, alors que le terme Entertainment est plus représentatif de cette volonté de diversifier les offres, services et flux de revenu. Entertainment souligne également l’ambition d’offrir aux joueurs du monde entier des expériences uniques avec une ligne éditoriale se démarquant grâce à des concepts innovants, des gameplays alternatifs et des univers originaux qui transcendent les frontières du jeu vidéo“, déclare la direction dans un communiqué de presse.

Les trois piliers de Focus Entertainment